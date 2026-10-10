Flávio Bolsonaro faz motociata no Rio: 'vamos libertar o Brasil, Arruma só mais um votinho'
Em moto-carreata em São Gonçalo (RJ), senador pede mobilização de apoiadores e conquista de novos votos para o segundo turno, no dia 25 de outubro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O senador Flávio Bolsonaro participou na manhã deste sábado, 10, de uma moto-carreata em São Gonçalo (RJ) e pediu mobilização dos apoiadores até o segundo turno da eleição presidencial, marcado para o dia 25.
"Não vamos baixar a guarda. É até o último minuto", afirmou Bolsonaro, durante uma fala breve no ato. "Vamos libertar o nosso Brasil no dia 25."
O senador também pediu que os apoiadores tentem conquistar novos votos. "Arruma mais um votinho, alguém que não foi votar, alguém que dá para virar o voto", disse.
A moto-carreata teve concentração na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Estrela do Norte, e chegada prevista em Alcântara. A passagem por São Gonçalo abre a agenda de campanha de Bolsonaro no Rio de Janeiro neste sábado.
Ainda neste sábado, o candidato participou do evento "Mulheres com Flávio Bolsonaro", na Barra da Tijuca, para apresentar propostas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência e ao apoio às famílias atípicas. Ele afirmou que pretende incluir políticas de inclusão em diferentes ministérios e ampliar o suporte federal a estados e municípios na área da educação.
Durante o evento, Flávio também defendeu medidas de apoio às mulheres, como a criação de Casas da Mulher Brasileira, com acolhimento para vítimas de violência, creches, incentivo ao empreendedorismo e acesso a financiamentos. O senador ainda afirmou que pretende oferecer suporte aos professores, incluindo ações voltadas à saúde mental e reajuste salarial.
No discurso, o candidato criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), citando indicadores de violência contra mulheres, endividamento e carga tributária. As declarações ocorreram durante a apresentação de propostas de seu plano de governo, que também prevê priorizar mulheres e famílias com pessoas com deficiência.