Flávio Bolsonaro dividia conta com investigado por fraude no INSS, diz UOL

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Segundo reportagem do portal UOL, e-mails interceptados pela Polícia Federal (PF) indicam que o senador Flávio Bolsonaro (PL) dividia uma conta no banco Santander com o advogado Willer Tomaz.

O criminalista foi alvo de buscas na Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e descontos indevidos em aposentadorias do INSS.

Gestão de contas e viagens internacionais

De acordo com o UOL, os documentos foram encontrados em uma conta do iCloud de Tomaz. Uma troca de mensagens de maio de 2025 mostra uma funcionária do advogado solicitando ao banco a exclusão do usuário de Flávio Bolsonaro do acesso a uma conta vinculada à empresa Alcazar Holdings, sediada em Portugal.

O Santander confirmou a desvinculação no mesmo dia, cerca de um mês após a primeira fase da operação policial. O sistema do banco permite que múltiplos usuários movimentem valores na mesma conta.

A investigação da PF, detalhada pelo UOL, relata ainda que empresas ligadas a Willer Tomaz financiaram voos em jatos executivos para o parlamentar e sua família, incluindo viagens internacionais nos anos de 2024 e 2025.

Segundo o portal, as autoridades suspeitam que os escritórios de Tomaz funcionavam como um núcleo financeiro e logístico para agentes políticos, levantando a linha de investigação de que o senador seria um dos beneficiários do esquema.

O que dizem os citados

Procurada pelo UOL, a assessoria de Flávio Bolsonaro negou as irregularidades e a gestão compartilhada de recursos. "O senador nunca manteve conta tendo como usuário master o Sr. Willer Tomaz ou qualquer de suas empresas. Toda e qualquer afirmação nesse sentido é falsa", afirmou a equipe do parlamentar em nota, classificando o caso como disseminação de notícias falsas com fins eleitorais.

A defesa de Willer Tomaz também enviou posicionamento ao portal e afirmou não ter relações financeiras com o candidato. "O advogado Willer Tomaz repudia as informações falsas apresentadas. A conta bancária mencionada nunca lhe pertenceu. Ele jamais criou usuário em nome do senador Flávio Bolsonaro em qualquer plataforma", declarou, reiterando que existe apenas uma relação de amizade entre os dois.