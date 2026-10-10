Estudantes são detidos pela PM após colarem cartazes contra Flávio Bolsonaro no Recife e são liberados pela PF

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Estudantes universitários foram detidos por policiais militares, neste sábado (10), após colarem cartazes com críticas ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) em um orelhão desativado, nas proximidades do Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

A legislação eleitoral proíbe a fixação de propaganda em equipamentos urbanos, mas essa irregularidade, por si só, não configura automaticamente crime eleitoral. Os jovens foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal (PF), no Cais do Apolo, sob suspeita de crime eleitoral, e liberados horas depois.

Ao Jornal do Commercio (JC), o advogado Cláudio Carraly, que acompanhou o caso e integra a coordenação jurídica da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Pernambuco, detalhou as circunstâncias da abordagem e questionou a necessidade de conduzir os estudantes à delegacia.

Segundo ele, os jovens produziram, em uma impressora doméstica, cartazes do tipo lambe-lambe, em folhas de papel A4. O material fazia críticas à candidatura de Flávio Bolsonaro, mencionando possíveis impactos sobre o programa Farmácia Popular e a manutenção da jornada de trabalho 6x1 em um eventual governo do candidato do PL.

Os estudantes começaram a fixar os cartazes nas ruas e foram abordados quando colavam o material em um orelhão desativado. Carraly acredita que a ação tenha sido identificada por câmeras de monitoramento da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), o que teria motivado o deslocamento de uma viatura da Polícia Militar. Uma segunda equipe foi acionada para dar apoio à ocorrência.

"Eles não eram ligados a nenhum partido, mas estavam muito preocupados com a possibilidade da eleição do Flávio por conta da violência que eles estavam vendo e a possibilidade também de perda de direitos", relatou o advogado.

Estudantes foram liberados após atendimento na PF

Carraly relatou que os estudantes receberam voz de prisão e foram conduzidos à PF. Segundo o advogado, o delegado federal Frederico Freitas, responsável pelo plantão, não estava presencialmente na unidade e acompanhou o procedimento à distância. Após conversar com os policiais e receber as informações da defesa, decidiu pela liberação dos estudantes.

O advogado afirmou ter argumentado que as informações presentes nos cartazes já haviam sido debatidas publicamente e que, em sua avaliação, não havia elementos suficientes para caracterizar um crime eleitoral. Segundo ele, o delegado considerou o episódio atípico e, após analisar as circunstâncias apresentadas, autorizou a liberação dos estudantes.

Durante o procedimento, a Polícia Militar formalizou um documento de apresentação da ocorrência à Polícia Federal. De acordo com o advogado, todo o atendimento levou aproximadamente duas a três horas.

Carraly afirmou que a expectativa é de que o procedimento seja arquivado na segunda-feira (12), após nova análise na Polícia Federal. Esse encaminhamento, no entanto, ainda não foi confirmado oficialmente pela instituição.

Embora tenha criticado a abordagem, Carraly ressaltou que os estudantes não sofreram maus-tratos durante o atendimento.

"Foram muito bem tratados por todo mundo", afirmou. O advogado, no entanto, considerou a mobilização policial excessiva diante das circunstâncias.

"É algo muito extremo e é algo muito assustador para os familiares e principalmente para os estudantes", avaliou.

A legislação eleitoral permite a distribuição de panfletos durante a campanha, mas estabelece restrições à fixação de propaganda em equipamentos urbanos e bens públicos ou de uso comum. Para Carraly, a apreensão do material e a orientação aos estudantes seriam suficientes para resolver a situação, sem a necessidade de encaminhá-los à Polícia Federal.

"A apreensão do material já resolveria tudo, explicar a situação que aquilo ali não é correto, porque não se pode colar, a legislação não permite, já resolveria tudo e não precisaria de tudo isso", argumentou.

O JC procurou a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e a Superintendência Regional da Polícia Federal para solicitar esclarecimentos sobre a ocorrência, os motivos da condução dos estudantes e os procedimentos adotados. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.