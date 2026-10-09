Veja diz que Vorcaro teria repassado recursos para filme sobre Lula; petista rebate: "Peça eleitoral irresponsável"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Relato atribuído ao banqueiro menciona R$ 30 milhões e negócios com fundos de pensão; campanha de Lula nega acusações e anuncia medidas judiciais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma reportagem da revista Veja, publicada nesta sexta-feira (9), aponta que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria repassado cerca de R$ 30 milhões para financiar um documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em meio a supostas negociações para acessar recursos de fundos de pensão federais. A campanha do petista reagiu à publicação, classificou a reportagem como uma "peça eleitoral irresponsável", negou as acusações e anunciou a adoção de medidas judiciais.

A reportagem apresenta áudios e documentos atribuídos a Vorcaro, nos quais o banqueiro relata supostas negociações com integrantes do PT e do governo federal para viabilizar investimentos do Banco Master com recursos de fundos de pensão.

Segundo a revista, os relatos foram apresentados durante uma tentativa de acordo de colaboração premiada, mas não tiveram prosseguimento na Procuradoria-Geral da República (PGR) por falta de provas.

Em sua manifestação, a campanha petista questionou a validade das informações e afirmou que não existe registro de uma delação com esse conteúdo aceita pelas autoridades.

"Esse depoimento não existe, não há registro dele na Polícia Federal. Não há registro de delação com esse conteúdo que tenha sido aceita pelo Ministério Público e Polícia Federal. Portanto, uma farsa", declarou.

"É estarrecedor que, a duas semanas do segundo turno das eleições presidenciais, a revista Veja estampe em sua capa acusações gravíssimas sem apresentar uma única prova", afirmou a campanha, que classificou o material como uma tentativa de interferir na disputa presidencial contra Flávio Bolsonaro (PL).

O que diz a reportagem da Veja

A reportagem apresenta áudios e documentos atribuídos a Vorcaro, nos quais o banqueiro relata supostas negociações com o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto para destinar aproximadamente R$ 30 milhões em espécie ao financiamento de um documentário sobre Lula, dirigido pelo cineasta Oliver Stone. Também são mencionados supostos pagamentos ao Instituto Lula, administrado por Paulo Okamotto.

Em contrapartida, o Banco Master buscaria acesso a investimentos de fundos de previdência ligados a instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. O relato também menciona uma suposta cobrança de 10% sobre os valores que o banco conseguisse captar.

A publicação cita ainda o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, então responsável pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, e Olavo Noleto, à época secretário-executivo da pasta, como supostos participantes das articulações.

Segundo a Veja, os relatos foram apresentados durante uma tentativa de acordo de colaboração premiada, mas não tiveram prosseguimento na Procuradoria-Geral da República (PGR) por falta de provas. A revista afirma que mensagens encontradas pela Polícia Federal mostram contatos entre Vorcaro e interlocutores ligados ao governo, o que não comprova, por si só, os supostos pagamentos irregulares.

Procurado pela revista, Lula negou ter solicitado ou recebido qualquer vantagem financeira do banqueiro. Padilha e Noleto também negaram envolvimento nas irregularidades atribuídas a eles.

Lula aponta tentativa de interferência eleitoral

Na nota divulgada nesta sexta-feira, a campanha de Lula questionou a validade das informações atribuídas ao banqueiro e afirmou que não há registro de uma delação com esse conteúdo aceita pelas autoridades.

"Esse depoimento não existe, não há registro dele na Polícia Federal. Não há registro de delação com esse conteúdo que tenha sido aceita pelo Ministério Público e Polícia Federal. Portanto, uma farsa", declarou.

A campanha também questionou as motivações de Vorcaro, argumentando que as investigações contra o Banco Master avançaram durante o atual governo, culminando na liquidação da instituição e na prisão do banqueiro.

"Trata-se de uma tentativa de vingança que levanta uma pergunta inevitável: que benefícios Vorcaro espera obter de uma eventual mudança de governo?", afirmou.

Outro ponto contestado foi a comparação feita por Vorcaro entre os supostos pagamentos ao documentário sobre Lula e o financiamento de Dark Horse, produção sobre Jair Bolsonaro. No áudio divulgado, o banqueiro classifica os recursos destinados ao primeiro projeto como irregulares, enquanto descreve os repasses ao segundo como patrocínio regular.

Para a campanha petista, a diferenciação demonstraria uma tentativa de favorecer Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.

"Não aceitaremos que acusações sem provas e vazamentos seletivos sejam usados como arma eleitoral. As medidas judiciais cabíveis serão tomadas contra as calúnias e eventuais irregularidades na divulgação dessas informações", concluiu a nota.