Tabata Amaral diz que mãe 'está acordando' após grave acidente e cirurgia: 'Milagre'

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Reni Amaral sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão durante uma agenda de campanha da deputada federal no último dia 3 de setembro

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Em nota, publicada nas redes sociais, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) informou sobre o estado de saúde de sua mãe, Reni Amaral. Na publicação, feita na quinta-feira, 8, ela diz que a mãe ainda está acordando, mas está começando a responder a interações.

"Sabemos que é um milagre a minha mãe ter sobrevivido ao acidente e à cirurgia e somos muito gratos a Deus por isso", escreve.

Ela declara que "terá muitos dias de luta", mas que a mãe é forte e logo estará bem.

Reni Amaral sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão durante uma agenda de campanha de Tabata no último dia 3. Ela foi levada ao Hospital São Camilo e passou por uma cirurgia de emergência.

No domingo, 4, Tabata foi às redes e afirmou que a mãe estava em estado "estável, porém grave".