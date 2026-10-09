Mendonça Filho diz que Flávio Bolsonaro virá a Pernambuco e tenta trazer Nikolas Ferreira

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Coordenador da campanha no estado prevê carreatas e atos de rua, defende adiamento da reforma tributária e apresenta projetos para o Nordeste

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O deputado federal Mendonça Filho (PL) afirmou, nesta sexta-feira (9), que o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) confirmou uma visita a Pernambuco durante a campanha do segundo turno. O parlamentar, que assumiu a coordenação da campanha presidencial no estado após perder a disputa pelo Senado, também disse que articula a vinda do deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) para reforçar a mobilização eleitoral.

Em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, Mendonça afirmou que a campanha pretende promover carreatas e atos em diferentes municípios pernambucanos. Segundo ele, Flávio deverá visitar três estados do Nordeste: Bahia, Pernambuco e Ceará.

"Eu quero trazer e devo trazer aqui a Pernambuco, ainda nesse segundo turno, Nikolas Ferreira, que é um personagem muito forte dentro da direita brasileira", declarou.

Sobre a presença do presidenciável, Mendonça afirmou que recebeu a confirmação diretamente de Flávio, mencionando também o candidato a vice, Alfredo Gaspar. Não foram divulgadas datas para as visitas ou detalhes dos eventos.

Estratégia para o Nordeste

Questionado pelo apresentador Igor Maciel sobre os principais desafios da campanha na região, Mendonça apontou a economia, a segurança pública e a manutenção dos programas sociais como eixos da estratégia para ampliar a votação de Flávio Bolsonaro.

O parlamentar criticou a política econômica do governo Lula (PT), atribuindo à inflação dos alimentos e à taxa de juros a perda do poder de compra dos trabalhadores.

"Quem chega no final do mês sente o peso de uma política econômica do PT, que está realmente matando a economia do Brasil e sacrificando o nosso povo, as nossas empresas", afirmou.

Mendonça também acusou adversários petistas de divulgar informações falsas sobre uma eventual redução dos programas sociais em um governo Flávio Bolsonaro. Segundo ele, o candidato pretende preservar benefícios como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Pé-de-Meia e Minha Casa, Minha Vida.

"É importante que a gente diga à população pernambucana que tem aí uma enxurrada de mentiras propagadas pelo PT, aliados do PT dizendo que vai acabar com o BPC, que vai acabar com o Bolsa Família. Tudo mentira", declarou.

O deputado afirmou ainda que Flávio pretende ampliar a compatibilidade entre o recebimento do Bolsa Família e a obtenção de renda adicional por parte dos beneficiários.

Reforma tributária e obras em Pernambuco

Ao ser questionado sobre propostas concretas para o desenvolvimento do Nordeste, Mendonça retomou o compromisso de Flávio Bolsonaro de adiar por um ano a implementação da reforma tributária, caso seja eleito.

Segundo o parlamentar, o objetivo seria rever pontos da legislação que, em sua avaliação, prejudicam a competitividade das empresas instaladas na região, especialmente diante da redução gradual dos incentivos fiscais.

"Flávio já anunciou, nosso futuro presidente, que vai suspender por um ano a reforma tributária, o início da aplicação da reforma tributária, para que ele possa adaptar, melhorar e, evidentemente, considerar esses aspectos negativos que afetam negativamente a nossa região e nosso estado especificamente", afirmou.

Mendonça também apresentou uma relação de obras de infraestrutura que, segundo ele, já foram discutidas com o candidato. Entre os projetos mencionados estão o apoio federal ao Arco Metropolitano Sul, que está sendo executado pelo governo Raquel Lyra (PSD), e a construção do Arco Norte, que facilitaria o acesso a Goiana e o escoamento da produção industrial.

O parlamentar citou ainda a recuperação de perímetros irrigados, como o de Poço da Cruz, em Ibimirim, a implantação do Canal do Sertão, o avanço da Ferrovia Transnordestina e investimentos no Metrô do Recife.

"Alguns projetos estratégicos já estão na agenda de Flávio", assegurou, ao defender maior participação do governo federal na execução de obras estruturadoras em Pernambuco.

Na área de segurança pública, Mendonça defendeu o endurecimento da legislação penal, restrições à progressão de pena para autores de crimes violentos e medidas mais rigorosas contra organizações criminosas.

Mendonça nega clima de "já ganhou"

Durante a entrevista, Mendonça também foi questionado sobre declarações de integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro que demonstram confiança na vitória, apesar de ainda faltarem mais de duas semanas para a votação.

Mendonça negou que a equipe trabalhe com a eleição definida, embora tenha demonstrado otimismo com as pesquisas mais recentes e com a receptividade encontrada nas ruas.

"De forma alguma. Pé no chão, sandália da humildade, mas a gente também tem leitura de rua, tem leitura de pesquisa", respondeu.

O coordenador citou a pesquisa Atlas divulgada nesta sexta-feira (9), que aponta vantagem numérica de Flávio sobre Lula, e afirmou que a campanha seguirá mobilizada até a votação, marcada para 25 de outubro.

"Não tem nada de clima de já ganhou, ele (Flávio) está focado na eleição, perseverando, consciente que o desafio é enorme, agora a gente também tem que vender o otimismo", declarou.



