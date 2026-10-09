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Política | Notícia

Governo de Sergipe apura relato de homem armado em ato a favor de Lula em Aracaju

Publicações nas redes sociais afirmam que suspeito teria disparado para o alto; SSP diz que não há confirmação de tiros nem registro de feridos

Por JC Publicado em 09/10/2026 às 8:40 | Atualizado em 09/10/2026 às 8:41
Manifestação de estudantes da UFS a favor do presidente Lula (PT)
Manifestação de estudantes da UFS a favor do presidente Lula (PT) - Reprodução/ADUFS-Sergipe

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O governo de Sergipe apura relatos de que um homem teria passado de carro, portando uma arma de fogo, durante uma manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Aracaju, capital do estado. As informações são do jornal O Globo.

Publicações nas redes sociais afirmam que ele teria efetuado um disparo para o alto, mas a ocorrência ainda não foi confirmada pelas autoridades.

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Segundo a pasta, as informações foram comunicadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e estão sendo verificadas. Até o momento, não há confirmação de disparos nem informações sobre pessoas feridas.

Em nota, a secretaria afirmou que equipes da Polícia Militar acompanham a manifestação e monitoram a situação. A Polícia Civil também participará da investigação, com coleta e análise de imagens da região para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

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Desde o início da noite, vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas correndo em meio a gritos. As imagens, cuja relação com o suposto episódio ainda precisa ser confirmada pelas autoridades, circularam em dezenas de perfis.

O ato ocorreu em frente à Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Aracaju, e foi convocado por estudantes e integrantes da comunidade acadêmica. A mobilização integra uma série de manifestações em apoio a Lula realizadas nos últimos dias em diferentes capitais, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo.

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