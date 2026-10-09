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Política | Notícia

Em caminhada no DF, Lula defende redução da jornada 6x1 e prisão de 'ladrões do BRB'

Em mais uma agenda de campanha, presidente defendeu o fim da escala 6x1, cobrou responsabilização pelo rombo no BRB e criticou adversários políticos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/10/2026 às 13:28
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) focou nesta sexta-feira, 9, na defesa do fim da escala 6x1, proposta que tramita no Senado, durante sua primeira agenda na campanha de rua do segundo turno.

Durante uma caminhada em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, ao lado do candidato do PT ao governo distrital, Leandro Grass, Lula também voltou a falar na responsabilização de envolvidos no rombo bilionário no BRB.

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"Essa é a passeata que quer reduzir a jornada de trabalho, para as pessoas trabalharem cinco dias e descansar dois, fim da escala 6x1. Essa é a passeata daqueles que querem prender os ladrões do BRB e devolver o dinheiro roubado, R$ 12 bilhões", declarou.

O petista disse ainda que o ato era voltado aos que "amam a bandeira verde e amarela do Brasil", enquanto seus opositores "amam a bandeira americana".

"Essa é a bandeira daqueles que querem o Brasil soberano. Do lado de lá, estão aqueles que querem que os americanos venham explorar as nossas riquezas aqui. Nós queremos dizer em alto e bom som: o Brasil e as riquezas do Brasil são do povo brasileiro", afirmou.

O presidente também voltou a afirmar que ganhará as eleições e disse que o Brasil não será governado "pelo fascismo" ou pelos "assassinos" da pandemia de Covid-19.

"Nós vamos ganhar essas eleições. Podem ficar certos que esse País não voltará a ser governado pelo fascismo. Não voltará a ser governado por aqueles assassinos de milhares de pessoas da Covid-19", declarou o presidente durante caminhada em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Foi o primeiro ato de campanha dele no segundo turno.

Lula também mencionou a mudança na sua estratégia de comunicação e afirmou: "Vai ter muito debate na televisão, vai ter debate na internet. Eu agora estou virando o rei da selfie, eu estou virando agora um internauta".

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