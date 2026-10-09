fechar
Política | Notícia

Davi Alcolumbre marca votação da PEC do fim da escala 6x1 para quarta-feira, 14

Mais cedo, Alcolumbre já havia declarado a intenção de colocar a PEC em votação na próxima semana em vídeo gravado ao lado do governador eleito de MG

Por Túlio Feitosa Publicado em 09/10/2026 às 21:35
Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (Uni&atilde;o-AP)
Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP) - Waldemir Barreto/Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para a próxima quarta-feira (15) a votação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Antes da análise, os senadores terão duas sessões de discussão, previstas para terça-feira (14) e quarta-feira (15).

A PEC 221/2019 está em tramitação no Plenário após ser aprovada pela Câmara dos Deputados. O texto prevê a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários.

Em comunicado divulgado na sexta-feira (9), Alcolumbre reafirmou o compromisso de levar a proposta à votação, respeitando o regimento do Senado. Segundo ele, cada parlamentar poderá decidir livremente sobre a matéria.

Mais cedo, o presidente do Senado já tinha declarado a intenção de colocar a PEC em votação na próxima semana, em vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Como será a votação da PEC do fim da escala 6x1?

Pelas regras do Senado, uma PEC precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e por outras três sessões antes da votação em segundo turno.

A proposta já foi discutida em três sessões nesta semana: na terça-feira (6), na quarta-feira (7) e na quinta-feira (8). As duas sessões previstas para os dias 14 e 15 completariam a etapa de discussão necessária para a votação em primeiro turno.

Após essa primeira votação, a matéria ainda precisará passar por mais três sessões de discussão antes de ser submetida ao segundo turno. Com isso, a tramitação poderá ser concluída em outubro, a depender do andamento dos trabalhos no Plenário.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

PEC recebeu 36 emendas

A proposta recebeu 36 emendas, todas rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM). Os parlamentares, porém, ainda podem apresentar novas emendas durante a tramitação no Plenário.

Na quarta-feira (7), Alcolumbre afirmou que a votação poderia ser antecipada caso fosse apresentado um requerimento para estabelecer um calendário especial para a PEC.

Segundo o presidente do Senado, até aquele momento não havia pedido desse tipo protocolado na Mesa Diretora. Ele afirmou que, se o requerimento for apresentado, será submetido à deliberação dos senadores.

Durante a semana, a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), informou que estava coletando assinaturas para apresentar um requerimento de calendário especial, com o objetivo de acelerar a tramitação.

Leia também

Alcolumbre diz, ao lado de Cleitinho, que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem
SENADO FEDERAL

Alcolumbre diz, ao lado de Cleitinho, que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem
Alcolumbre diz que, se houver pedido para acelerar PEC 6x1, vai colocá-lo para votação
ESCALA 6X1

Alcolumbre diz que, se houver pedido para acelerar PEC 6x1, vai colocá-lo para votação

Compartilhe

Tags

Imagem de Túlio Feitosa

Túlio Feitosa

tfeitosa@jc.com.br

Editor-assistente e repórter do Jornal do Commercio. Formado e pós-graduado na Universidade Católica de Pernambuco. Fã da cultura pop oriental, esportes norte-americanos e eSports.

Siga Túlio Feitosa