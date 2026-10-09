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Política | Notícia

Começa nesta sexta a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV

Propaganda eleitoral do segundo turno começa nesta sexta-feira (9) e segue até 23 de outubro, com horários definidos para rádio e televisão

Por Agência Brasil Publicado em 09/10/2026 às 14:08 | Atualizado em 09/10/2026 às 14:08
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/PR e WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

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A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o segundo turno das Eleições 2026começa nesta sexta-feira (9) e vai até 23 de outubro.

Além dos candidatos à Presidência da República, terão espaço candidatos ao governo de cinco unidades da Federação e do Distrito Federal que não elegeram seus representantes em primeiro turno.

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No rádio, a propaganda política será veiculada às 7h e ao meio-dia. Na TV, o horário eleitoral vai das 13h às 20h30. As exibições serão divididas em dois blocos diários de dez minutos para cada cargo, sendo divididos de forma igualitária entre os candidatos.

No caso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) serão duas inserções para cada candidato em cada veículo, com duração de cinco minutos cada, de segunda-feira a sábado.

Já nos estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal, os candidatos ao cargo de governador terão 1 minuto e 65 segundos cada na exibição dos dez minutos seguintes após as propagandas dos candidatos à Presidência.

Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro não entrou na divisão do tempo após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nesta quinta-feira (8), de manter a rejeição da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), anulando os votos do candidato e cancelando o segundo turno no estado.

As emissoras também reservam 25 minutos diários para inserções de 30 ou 60 segundos, distribuídas de forma igualitária, conforme as regras previstas na legislação eleitoral.

Os candidatos para a Presidência da República ou para um governo estadual terão 12 minutos e 30 segundos diários cada, de segunda-feira a domingo.

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