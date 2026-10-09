Começa nesta sexta a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Propaganda eleitoral do segundo turno começa nesta sexta-feira (9) e segue até 23 de outubro, com horários definidos para rádio e televisão

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A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o segundo turno das Eleições 2026começa nesta sexta-feira (9) e vai até 23 de outubro.

Além dos candidatos à Presidência da República, terão espaço candidatos ao governo de cinco unidades da Federação e do Distrito Federal que não elegeram seus representantes em primeiro turno.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

No rádio, a propaganda política será veiculada às 7h e ao meio-dia. Na TV, o horário eleitoral vai das 13h às 20h30. As exibições serão divididas em dois blocos diários de dez minutos para cada cargo, sendo divididos de forma igualitária entre os candidatos.

No caso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) serão duas inserções para cada candidato em cada veículo, com duração de cinco minutos cada, de segunda-feira a sábado.

Já nos estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal, os candidatos ao cargo de governador terão 1 minuto e 65 segundos cada na exibição dos dez minutos seguintes após as propagandas dos candidatos à Presidência.

Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro não entrou na divisão do tempo após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nesta quinta-feira (8), de manter a rejeição da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), anulando os votos do candidato e cancelando o segundo turno no estado.

As emissoras também reservam 25 minutos diários para inserções de 30 ou 60 segundos, distribuídas de forma igualitária, conforme as regras previstas na legislação eleitoral.

Os candidatos para a Presidência da República ou para um governo estadual terão 12 minutos e 30 segundos diários cada, de segunda-feira a domingo.