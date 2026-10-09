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Política | Notícia

Camilo minimiza apoios a Flávio e diz que Lula mantém aliança com líderes regionais do Centrão

Senador não se posicionou sobre Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo) terem declarado apoio a Flávio Bolsonaro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/10/2026 às 23:08
Ministro da Educação, Camilo Santana
Ministro da Educação, Camilo Santana - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

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O senador Camilo Santana (PT-CE), novo integrante da coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), minimizou nesta sexta-feira, 9, os apoios conquistados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). Disse que, apesar de candidatos e partidos terem declarado voto no candidato de direita, Lula mantém a aliança com lideranças regionais do Centrão.

"Em muitos partidos, por exemplo, o governador da Paraíba é do PP e está apoiando o presidente Lula. Muitos partidos, por mais que oficialmente a direção nacional do partido tenha declarado apoio, muitos parlamentares, tanto federais como estaduais, senadores e governadores, estão apoiando o presidente", afirmou Camilo.

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O senador não se posicionou sobre o fato de os candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo) terem declarado apoio a Flávio Bolsonaro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também conseguiu apoio de diversos partidos, como Podemos, Republicanos, União Brasil e PP.

Camilo é uma das novas aquisições da campanha de Lula. Disse que "não há trocas, há reforços" na equipe do presidente. A chegada dele à coordenação política da campanha tem sido vista internamente no PT como um enfraquecimento do presidente do PT, Edinho Silva.

Camilo afirmou que o objetivo dos novos nomes da equipe petista é "ajudar na construção da estratégia do segundo turno". "Queremos levar para a população uma grande reflexão sobre o futuro do Brasil."

Igual a Milei

 

Camilo Santana declarou que o "tesouraço" no Orçamento proposto pelo candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), será similar ao feito na Argentina pelo presidente deste país, Javier Milei.

"Nós não queremos transformar o Brasil na Argentina. Nós não podemos transformar porque, veja bem, o mesmo 'tesouraço' que o Millei fez lá na Argentina, o Bolsonaro e o Flávio estão propondo fazer aqui. Vai cortar de quem, gente? Nós queremos cortar dos grandes, dos ricos desse país. Porque o país é um país ainda com muita desigualdade", declarou Camilo.

O senador disse também que a população brasileira não pode esquecer da gestão de Bolsonaro na pandemia de covid-19. Camilo ressaltou que a estratégia da campanha é recuperar votos que foram dados a Lula em 2022, no segundo turno, no próximo dia 25.

Lula quer participar de três debates

Camilo Santana disse que o presidente deve participar de "pelo menos três debates". Confirmou a presença do presidente nos debates da Band/Estadão, dia 18, e da Globo, dia 23.

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"É um tempo muito curto. Em pelo menos três debates, ele [Lula] quer participar. Ele vai confirmar", disse, acrescentando que o presidente vai nos debates das duas emissoras. Deixou em aberto um terceiro convite. O SBT deve promover um debate com um pool de outros veículos no dia 15. O debate da Record, que aconteceria neste domingo, 11, foi cancelado pela emissora.

Os próximos passos da campanha de Lula

O senador afirmou que o presidente viajará ao Rio Grande do Norte para participar de um ato na manhã deste sábado. Depois, voltará a Brasília. No domingo, fará gravações para os programas de rádio e TV.

O ex-ministro da Educação disse que a estratégia é "recuperar os votos no Nordeste no segundo turno". Também falou sobre priorizar São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro na campanha.

"Nossa estratégia é recuperar esses votos [perdidos] no primeiro turno para o segundo turno", disse. "[Vamos tentar] Apoio com o [ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre] Kalil, o próprio prefeito de Belo Horizonte vai apoiar o presidente. Nós vamos priorizar Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses três Estados nós vamos priorizar nessa campanha."

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