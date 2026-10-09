Alcolumbre diz, ao lado de Cleitinho, que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), declarou nesta sexta-feira, 9, que irá colocar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 em votação na próxima semana. Segundo Alcolumbre, a matéria será deliberada pelos senadores entre a terça-feira, 13, e a quinta-feira, 15.

A declaração de Alcolumbre foi feita em um vídeo gravado ao lado do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos). No vídeo, o presidente do Senado destaca a atuação de Cleitinho que, mesmo não integrando a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um defensor da aprovação da redução da jornada de trabalho.

"Estará na pauta de terça, quarta e quinta para deliberação do plenário do Senado Federal, como você (Cleitinho) sempre quis", declarou Alcolumbre.



Confira no vídeo: