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Política | Notícia

Alckmin defende reforma do Judiciário "para ter segurança jurídica

Alckmin também defendeu a aprovação de uma reforma política, como redução dos partidos e fim dos fundos partidário e eleitoral.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/10/2026 às 16:26 | Atualizado em 09/10/2026 às 16:26
Reciprocidade não é retaliação nem "olho por olho", diz Alckmin
Reciprocidade não é retaliação nem "olho por olho", diz Alckmin - José Cruz / Agência Brasil

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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 9, em entrevista à rádio TMC, que, após a promulgação da reforma tributária, o Brasil ainda depende de uma reforma do Judiciário. "Precisamos ter outras reformas. Reforma do Judiciário, para ter segurança jurídica. Isso ajuda também a trazer investimento. Tem que ter mandato para ministro do Supremo e outros tribunais. Tem que ter código de ética, na questão de parentes que possam advogar. Precisa ter celeridade na Justiça", detalhou o também candidato à vice na chapa do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Alckmin também defendeu a aprovação de uma reforma política, como redução dos partidos e fim dos fundos partidário e eleitoral.

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Ele avaliou ainda que, com o apoio dos partidos do Centrão, o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, terá dificuldades para lidar com esse tema.

"Acho difícil que o nosso adversário, com todo o apoio do Centrão, vá mexer em emenda, fundo partidário e fundo eleitoral. Então acho que nós temos mais condições de fazer essas mudanças que a sociedade precisa", disse o vice-presidente.

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