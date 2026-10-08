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TSE anula votos de Garotinho, e Ruas deverá ser declarado eleito em 1º turno

TSE mantém anulação dos votos de Garotinho, e Douglas Ruas pode alcançar mais de 50% dos votos válidos e vencer no primeiro turno no Rio

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/10/2026 às 23:18
Candidato ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), ao lado de Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) - Reprodução/Instagram/douglasruasrj

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve ontem, por 5 a 2, o indeferimento da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) ao governo do Rio e anulou os 274.411 votos recebidos por ele no primeiro turno da eleição. A decisão abre caminho para a vitória de Douglas Ruas (PL) sobre Eduardo Paes (PSD) e deve encerrar a eleição ao Executivo do Estado no primeiro turno. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) marcou para amanhã a retotalização dos votos.

No TSE, votaram a favor da anulação dos votos a Garotinho os ministros Floriano de Azevedo Marques Neto, relator do caso, Estela Aranha, André Mendonça, Dias Toffoli e o presidente do Tribunal, Kassio Nunes Marques. Os ministros Ricardo Cueva e Sebastião Reis defenderam que os votos fossem considerados válidos para a realização do segundo turno.

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A princípio, Ruas e Paes concorreriam na segunda rodada. O candidato do PL liderou a disputa com 4.271.199 votos (49,27%), ante 3.706.984 de Paes (42,76%). Garotinho somou 274.411 votos (3,17%), que foram anulados ontem.

Os votos ao ex-governador, ao serem excluídos da base de cálculo dos votos válidos, levam Ruas a concentrar cerca de 50,9%, o que possibilita sua eleição em primeiro turno.

Ontem, o candidato do PL agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter apostado nele como nome do partido na disputa pelo Palácio Guanabara. Ruas disse esperar que a decisão do TSE prevaleça até amanhã e anunciou que o combate ao crime organizado será a prioridade de seu governo. Ele afirmou ainda que a população do Rio "disse, nas ruas, que quer uma nova geração no comando".

"Agradecer ao (ex-)presidente Bolsonaro, que teve coragem de apostar na renovação do Rio de Janeiro. Estarei nas ruas todos os dias até o dia 25 para eleger Flávio Bolsonaro ", afirmou em coletiva na sede do diretório do PL no centro do Rio de Janeiro

Para enfrentar a crise na área da segurança, Ruas prometeu medidas imediatas de reforço no efetivo das polícias e ações incisivas contra facções criminosas. "Vamos declarar guerra ao crime organizado. Aos moradores de comunidades: vocês serão nossa prioridade. (…) Vamos trabalhar em parceria com o desembargador Ricardo Couto (governador interino do Estado)", disse.

DIREITOS SUSPENSOS

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) negou o registro da candidatura de Garotinho em 11 de setembro, entendendo que o ex-governador ainda teria os direitos políticos suspensos por sua condenação por improbidade administrativa.

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A controvérsia gira em torno do início da contagem dos oito anos de inelegibilidade previstos na Lei da Ficha Limpa. A condenação tem origem no período em que Rosinha Matheus (MDB), mulher de Garotinho, governava o Estado e ele chefiava a Secretaria de Governo. E envolve o uso de ONGs com contratos no governo do Estado do Rio para repassar recursos da pré-campanha de Garotinho à Presidência da República, em 2006.

O ex-governador recorreu da decisão e, na reta final da eleição, o caso teve decisões divergentes. Em 2 de outubro, o ministro Floriano de Azevedo Marques Neto revogou uma liminar favorável a Garotinho, mantendo seus votos anulados sub judice. No domingo da eleição, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, determinou que os votos continuassem a ser contabilizados até o julgamento definitivo pelo plenário.

No dia seguinte ao primeiro turno, porém, o ex-governador formalizou a desistência do recurso. No pedido, disse abrir mão do processo de forma "livre, expressa, consciente e irretratável". Ele afirmou ainda que sua intenção, ao desistir, foi "deixar o povo do nosso Estado arcar com a consequência da escolha que fizeram" e que "a votação foi a consagração dos corruptos".

Floriano deu, então, dois dias para o Ministério Público se manifestar. Na última terça-feira, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) recomendou aceitar a desistência e, se ela não for homologada, rejeitar o recurso, mantendo o indeferimento da candidatura.

PARECER

O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, afirmou ontem que a manifestação favorável à desistência de Garotinho da disputa foi "elaborada integral e exclusivamente por membros da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), sem qualquer participação, contribuição ou auxílio de terceiros". A declaração ocorreu após o Estadão mostrar que o parecer de Espinosa tem na condição de "autor" do documento - em seus dados de origem - o nome do advogado do próprio candidato, Marcello Dias de Paula. A informação sobre a autoria do documento consta dos metadados do parecer anexado pelo procurador ao sistema da Justiça Eleitoral, às 14h06 da última terça-feira.

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