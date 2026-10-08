fechar
Política | Notícia

PGR pede revogação de prisão preventiva de Stefanutto; processos estão parados no STF

Os processos do caso, porém, estão parados no Supremo Tribunal Federal (STF) após a crise envolvendo os ministros da Corte

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/10/2026 às 17:04
Representa&ccedil;&atilde;o foi apresentada &agrave; Procuradoria-Geral da Rep&uacute;blica (PGR) pelos parlamentares
Representação foi apresentada à Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos parlamentares - José Cruz/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor da revogação da prisão preventiva do ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto, preso sob suspeita de corrupção e outros crimes decorrentes do esquema de desvios de aposentadorias investigado na Operação Sem Desconto.

Os processos do caso, porém, estão parados no Supremo Tribunal Federal (STF) após a crise envolvendo os ministros da Corte que resultou no envio temporário dos autos para o presidente Edson Fachin. Com isso, diversos pedidos de revogação de prisão apresentados por outros investigados também estão parados.

No início de setembro, o relator do caso, ministro André Mendonça, revogou algumas prisões de investigados no caso por entender que não havia mais risco ao andamento das investigações. O Estadão apurou que outras revogações de prisão seriam proferidas, mas o processo foi todo paralisado após o ministro Alexandre de Moraes ter acusado Mendonça de abuso de autoridade na condução do caso. Com isso, Fachin requisitou temporariamente os processos dos casos Master e INSS, deixando a tramitação paralisada.

Stefanutto está preso desde novembro do ano passado. Em sua manifestação, a PGR argumentou que o entendimento adotado por André Mendonça para soltar outros investigados também deveria ser aplicado para o ex-presidente do INSS, por causa do atual estágio avançado das investigações. Por isso, opinou que ele deveria ser solto com tornozeleira eletrônica e outras cautelares. Ele já foi indiciado pela PF e o caso está na PGR para oferecimento de denúncia.

A PGR também opinou pela revogação das prisões de Vinícius Ramos da Cruz e Tiago Abraão Ferreira Lopes, mas foi contra a soltura do presidente da Conafer, Carlos Lopes, sob o argumento de que ele estava foragido e se escondeu das autoridades

Leia também

Conselho do MPF concluiu que não houve "amizade íntima" entre Gonet e Vorcaro
Romoaldo de Souza

Conselho do MPF concluiu que não houve "amizade íntima" entre Gonet e Vorcaro
Golpistas usam prova de vida do INSS para tentar enganar idosos; Instituto orienta beneficiários
ALERTA

Golpistas usam prova de vida do INSS para tentar enganar idosos; Instituto orienta beneficiários

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.