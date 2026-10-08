Lula, sobre campanha: mudança da coordenação não é minha, é do partido

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Presidente Lula atribui mudanças na campanha ao PT e aliados, cobra votação da PEC do fim da escala 6x1 e comenta apoio de Hugo Motta

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que as mudanças na coordenação de sua campanha são de responsabilidade do PT e dos partidos aliados. "As mudanças na coordenação não são minhas. Eu sou candidato. A coordenação é do partido e dos aliados", afirmou, em conversa com jornalistas nesta quinta-feira, 8.

Lula insistiu sobre a importância de votar a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 o quanto antes. "Temos que votar o fim da escala 6x1 até sexta-feira", disse.

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A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), também presente na coletiva, então explicou: "Estamos fazendo todo o processo de debate, vamos apresentar o requerimento de fim do interstício, estamos no meio do processo", dizendo que a PEC estará pronta para votação a partir da quinta-feira que vem.

O presidente também disse que o senador Flávio Bolsonaro "não tem experiência" e que, "a não ser nós, desde 2003, não tem presidente que conceda aumento aos aposentados acima da inflação". Afirmou que "é muito importante ficar atento para não permitir que sociedade seja enganada" e que "quando se fala em corte é para meter a mão no bolso do trabalhador".

Ao fim da coletiva, o presidente também disse que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), "vai me ajudar a ganhar as eleições". Os dois se reuniram nesta quinta-feira no Palácio da Alvorada. O encontro aconteceu após o Republicanos, partido de Motta, ter declarado apoio a Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.