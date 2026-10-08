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Política | Notícia

Lula mantém desaprovação em 49%, aponta Datafolha

O percentual dos que classificam a gestão como ótima ou boa ficou em 35%, sem alteração

Por Larissa Aguiar Publicado em 08/10/2026 às 19:18
Lula em discurso após perder primeiro turno para Flávio Bolsonaro
Lula em discurso após perder primeiro turno para Flávio Bolsonaro - ROBERTO SUNGI/Estadão Conteúdo

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A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneceu estável na comparação com o levantamento anterior do Datafolha, divulgado nesta quinta-feira (8).

A desaprovação da gestão segue em 49%, enquanto a aprovação permanece em 48%, indicando um cenário de divisão entre os brasileiros ouvidos pelo instituto.

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Na avaliação qualitativa do governo, 40% dos entrevistados consideram a administração ruim ou péssima, ante 41% na pesquisa anterior. O percentual dos que classificam a gestão como ótima ou boa ficou em 35%, sem alteração. Já a avaliação regular passou de 23% para 24%.

A estabilidade também aparece na aprovação pessoal do presidente: 2% não souberam responder, ante 3% no levantamento anterior. Na avaliação geral da gestão, 1% não opinaram, mesmo percentual da rodada passada.

O levantamento ouviu 2.520 pessoas entre os dias 6 e 7 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02949/2026.

 

 

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