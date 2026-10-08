Kátia Abreu pede menos participação de Janja na campanha de Lula: "Qual é a prioridade, aparecer ou eleger o marido?"

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Ex-senadora voltou a defender maior espaço para Alckmin e cobrou mudanças na comunicação e na coordenação da campanha petista

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A ex-senadora Kátia Abreu (PT) reafirmou as críticas à primeira-dama Janja da Silva e defendeu maior participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista ao GLOBO, nesta quinta-feira (8), Kátia questionou a participação da primeira-dama na campanha do petista.

A declaração ocorre um dia depois de Kátia ter defendido, em uma reunião da cúpula do PT, uma mudança na exposição dos dois. Na ocasião, a ex-senadora resumiu sua posição com a frase “menos Janja, mais Alckmin” e recebeu aplausos dos participantes do encontro. A crítica foi posteriormente confirmada por ela em entrevista à GloboNews.

Na entrevista ao GLOBO, Kátia afirmou que sua avaliação não tem relação com gênero nem com uma questão pessoal envolvendo a primeira-dama. Segundo ela, a questão é avaliar se a participação de Janja está contribuindo eleitoralmente para a campanha.

“Não se trata de gênero, se trata de prioridade eleitoral. Está causando simpatia? Está gerando voto? Nós estamos percebendo que não”, afirmou.

Em seguida, reforçou a crítica à exposição da primeira-dama: “Nesta hora, qual é a prioridade: aparecer ou eleger o marido? Para mim, é eleger o Lula”. Kátia acrescentou que não se trata de “implicância” com Janja, mas com o que classificou como “excesso” de participação na campanha.

Kátia defende mais espaço para Alckmin

A ex-senadora afirmou que Alckmin deveria ter aparecido mais no primeiro turno e defendeu maior participação do vice na reta final da campanha. Entre os motivos citados estão a experiência política do ex-governador de São Paulo e sua interlocução com empresários e com o mercado financeiro.

“Ele precisa aparecer mais porque ele ajuda muito, ajuda em São Paulo, ajuda no mercado financeiro, ajuda junto aos empresários, ele ajuda toda sorte”, disse.

Kátia também avaliou como positiva uma eventual indicação de Alckmin para o Ministério da Fazenda em um eventual novo governo Lula. Ela disse que, caso a possibilidade esteja de fato sendo considerada, seria uma escolha que apoiaria integralmente.

A ex-senadora afirmou ainda que a prioridade de um eventual ministro da Fazenda não precisa ser a formação em economia, mas a capacidade de apresentar um projeto e montar uma equipe técnica. Ao mesmo tempo, ressaltou que um eventual ajuste fiscal precisaria conviver com as políticas sociais defendidas pelo governo.

Críticas à campanha de Lula

A participação de Janja, porém, não foi o único alvo das críticas de Kátia. Na entrevista, ela voltou a apontar problemas na comunicação e na condução da campanha de Lula depois de o presidente terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro (PL).

Para a ex-senadora, o governo não conseguiu transformar em votos as ações que, na avaliação dela, foram realizadas nas áreas de saúde e educação.

“Como é que com tanta coisa chega numa situação dessa?”, questionou. Para Kátia, faltou comunicar à população os resultados e as políticas do governo.

Ela comparou a estratégia de comunicação a uma relação em que alguém quer se casar, mas não pede a outra pessoa em namoro. “Eu acho que a comunicação não foi legal. No Lula 3, foi muito ruim. Não chegou na população as vantagens que o governo estava oferecendo”, afirmou.

Kátia também criticou a composição da campanha e disse que partidos que integraram a frente ampla de 2022 não teriam recebido espaço proporcional no governo. Segundo ela, aliados “não estão felizes” e se sentem “menores na participação do governo”.

A avaliação se conecta ao que havia defendido na reunião do PT: para o segundo turno, segundo Kátia, a campanha precisa incorporar novas lideranças e especialistas em comunicação e pesquisa à tomada de decisões.

“Tem que montar um mini conselho. Não pode ser o Sidônio dono de tudo, absoluto numa crise desta. Ele falhou”, disse, em referência ao ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira.

‘Agora é hora de agregar liderança’

Com 18 dias de campanha até o segundo turno, Kátia defendeu a busca por lideranças que ainda não estejam alinhadas ao bolsonarismo e a revisão da estratégia eleitoral.

“Agora é hora de agregar liderança. Quem está do lado de lá, quem estava mais em dúvida”, afirmou.

Ela também apontou diferenças regionais no desempenho de Lula e citou as cidades pequenas como um dos focos que deveriam ser analisados pela campanha. Segundo Kátia, o presidente teria perdido 10% dos votos em municípios com menos de 10 mil habitantes.

Para a ex-senadora, a campanha terá de apostar no horário eleitoral, nas redes sociais e nos debates na reta final.

Kátia Abreu se filiou ao PT neste ano, depois de passagens por DEM, PP e MDB. Ex-ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff, ela coordenou a campanha de Lula no Tocantins no primeiro turno e passou a participar das discussões sobre os rumos da campanha nacional após o resultado das urnas.