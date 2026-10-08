Flávio diz que, após eleito, não brigará com Lula, mas tentará pacificação do Brasil

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Senador diz que pretende pacificar o país se eleito, comenta apoio de Augusto Cury e critica decisão de Alexandre de Moraes contra Eduardo Bolsonaro

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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira, 8, que, se eleito, não vai querer mais brigar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas olhará "para frente" e trabalhará pela pacificação do Brasil.

"Vou pacificar este País. Sou a única pessoa com condições para pacificar. Quando um não quer, dois não brigam. Estou de um lado e Lula está de outro. Quando eu assumir o governo, não vou querer brigar com ele, vou querer olhar para frente, vai acabar a confusão", declarou, durante transmissão em seu canal no YouTube.

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A declaração contrasta com as críticas diárias que Flávio tem feito contra Lula, a quem já chamou de "Opala Velho", "pinguço" e "vagabundo de nove dedos".

Pouco antes, na live, Flávio pediu para que o petista desista de disputar o segundo turno. "Daqui a pouco, até Lula declarará apoio em mim. Ele sabe que não tem condição de arrumar o País. Daqui a pouco, ele fará propaganda: Para salvar País, vote em Flávio Bolsonaro. Será muito bem-vindo. Se quiser desistir agora Lula. Não falo com soberba, mas com indignação com o que fez pelo País", falou.

Atrás do presidente Lula nos Estados do Nordeste, tradicional reduto eleitoral petista, o senador aproveitou sua live semanal para declamar um poema em homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado hoje. Ele também repetiu que será o "carioca mais nordestino da história".

Apoio de Cury

Flávio relatou que teve uma "conversa muito legal" com Augusto Cury (Avante) e disse ter se surpreendido. O escritor declarou apoio à candidatura do candidato do PL também nesta quinta.

"Foi uma surpresa muito agradável, deixou uma impressão muito boa e que, inegavelmente, tem um coração muito grande, que estava ali também querendo dar publicidade, como candidato a presidente da República, às suas ideias, que são ideias muito parecidas com as minhas", disse.

Segundo Flávio, Cury teria lhe encaminhado um "termo de compromisso de com o Brasil" como exigência para apoiá-lo. O senador afirmou ter concordado "100%" e assinado o documento, e agradeceu ao ex-candidato pelo gesto, ponderando que os endossos que têm recebido não são "carta em branco".

A lista de compromissos inclui o fim da reeleição para presidente da República, medidas na educação, na saúde e na agricultura. Nesta última, por exemplo, Cury pediu que o Brasil dobre a produção de alimentos nos próximos dez anos. Outro compromisso foi o de pacificar o Brasil e governar para todos os espectros políticos.

"Concordo 100%. O que ele fala? 'Assumir o compromisso de não governar movido por vingança, rancor, perseguição ou ressentimento político'. Isso está perfeito. 'Governar para brasileiros de direita, esquerda e centro e aqueles que não se identificam com corrente ideológica'", disse Flávio, lendo o documento.

Críticas a Moraes

O senador aproveitou o momento para criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a expedição de um mandado de prisão contra seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo.

Ele afirmou que as pessoas "ainda estão esperando" que ele tenha uma "reação histriônica" e disse que Moraes tenta interferir no processo eleitoral.

"Alexandre de Moraes vai neste momento, no meio da eleição, achando que vai criar um factóide, determinando essa medida completamente inócua. Ele sabe que não vai dar em nada, porque o Eduardo está nos Estados Unidos, está exilado, está protegido pela legislação americana. Ele faz isso apenas para mais uma vez tentar tumultuar", declarou.

Segundo o presidenciável, o povo já teria dado uma resposta ao ministro ao eleger maioria para a direita no Senado, casa responsável por analisar pedidos de impeachment contra integrantes do STF.

"O brasileiro já deu a resposta ao Alexandre de Moraes nas urnas Alexandre, entenda uma coisa: esse tipo de medida que você toma, que você vem tomando há anos, reiteradamente, usando sua caneta para perseguir os seus alvos pré-determinados, isso é que gerou uma grande quantidade de votos de revolta. E, não por acaso, chegamos a quase 50 senadores que declaradamente são a favor de impeachment de ministros", disse.

Flávio pediu ainda que Alexandre de Moraes renuncie ao cargo de ministro do Supremo: "Se ele tivesse vergonha, já tinha pedido para sair, tinha renunciado. Faça esse bem para a nação, Alexandre de Moraes. Renuncie e responda na Justiça pelos seus atos".

Por fim, o senador leu a nota de Eduardo sobre a ordem de prisão e reiterou o apelo para que seus eleitores não se abstenham no segundo turno e deem um "voto de protesto". Flávio também pediu que sua militância entre no grupo "Tropa do Flávio", no WhatsApp, em reação ao canal "Exército do Lula", criado e coordenado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).