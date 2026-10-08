Flávio Bolsonaro cita Raquel Lyra ao falar sobre buscar apoio de governadores

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Candidato do PL afirmou que pretende governar para estados independentemente da posição partidária dos governadores e citou Pernambuco como exemplo

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Candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro citou nominalmente a governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), nesta quinta-feira (8), ao afirmar que pretende governar também para estados comandados por políticos que não apoiam sua candidatura. A declaração ocorreu durante um encontro com governadores do PL e de partidos aliados, em Brasília.

Flávio mencionou Raquel como exemplo de governadora que não integra seu campo político e afirmou que, caso seja eleito, pretende manter uma relação institucional com os estados independentemente da posição partidária de seus governadores.

“Quero falar para aqueles governadores e governadoras que não nos apoiam ou não são do nosso campo político, como a Raquel Lyra, lá em Pernambuco, só para ficar um exemplo, que vou ser um presidente da República que vou ajudar os cidadãos de cada Estado, independente da coloração partidária do governador”, declarou.

Confira a declaração de Flávio Bolsonaro

Procurada pelas duas campanhas, Raquel defende neutralidade

A menção de Flávio ocorre um dia depois de Raquel reafirmar que não pretende declarar apoio a nenhum dos dois candidatos que disputam o segundo turno presidencial.

Em declaração nesta quarta-feira (7), a governadora disse que manterá a “coerência” e colocará os interesses de Pernambuco em primeiro lugar. Ela também afirmou que foi procurada pelas campanhas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro em busca de apoio.

A posição de neutralidade foi adotada por Raquel desde a campanha estadual e permanece após sua reeleição no primeiro turno.

“Eu vou manter minha coerência. Tenho falado com o Brasil inteiro, com Pernambuco também, falando da minha gratidão ao presidente Lula”, afirmou Raquel, na última quarta-feira (7), em agenda no Recife.

"É natural que, num momento como esse, sendo governadora reeleita, tenha sido procurada por ambas as campanhas, a quem eu tenho agradecido a solidariedade, porque todo mundo chega parabenizando pela reeleição”, complementou.

Do lado petista, Raquel não foi citada publicamente pelo presidente Lula, mas teve o nome discutido em reuniões da campanha. Em entrevista à Rádio Jornal na terça-feira (6), a senadora eleita Marília Arraes (PDT) afirmou que a possibilidade de buscar o apoio da governadora foi tratada em uma reunião com Lula e aliados, realizada na véspera.

“Foi falado na reunião que vai se buscar o apoio dela, vai se buscar essa ajuda para que o presidente Lula tenha uma ampliação da sua margem de votação em Pernambuco, e também em outros estados”, afirmou Marília.

A futura senadora também disse que a campanha pretende dialogar com lideranças que não tenham uma posição bolsonarista consolidada e citou Raquel como um desses nomes. Segundo Marília, a articulação estaria relacionada à busca por ampliar a votação de Lula em Pernambuco no segundo turno.

Flávio fala em governar com governadores de diferentes campos

Durante o encontro, o candidato também afirmou que já começou a receber demandas de governadores eleitos, citando como exemplo Cleitinho Azevedo (Republicanos), de Minas Gerais, que teria levado a ele questões relacionadas à dívida do estado.

Flávio disse que ainda precisará conhecer a situação das contas do governo federal antes de assumir compromissos e afirmou que pretende avaliar as necessidades de cada unidade da Federação.

“Pretendo governar com time, olhando para cada Estado e reconhecendo as diferenças e necessidades e ajudando, na medida do possível. O primeiro dever de casa é arrumar a própria casa. Deixa eu ver o tamanho do buraco em que Lula nos enfiou”, afirmou.

O presidenciável também mencionou a possibilidade de levar para o âmbito federal iniciativas desenvolvidas por governos estaduais. Entre os exemplos citados esteve o SmartSampa, programa da Prefeitura de São Paulo voltado ao uso de tecnologia e monitoramento na segurança pública. Flávio disse que pretende criar, em nível nacional, o “SmartBrasil”.

Durante o encontro, o candidato também corrigiu uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que havia pedido aos aliados que não desmobilizassem os “acampamentos” de apoiadores.

Flávio afirmou que a referência deveria ser feita aos comitês eleitorais. Segundo ele, a mudança de expressão evitaria que a declaração fosse associada aos acampamentos montados por apoiadores de Jair Bolsonaro após a derrota do ex-presidente na eleição de 2022.