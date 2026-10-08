Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 49% contra 45% de Lula em segundo turno

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Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 49% das intenções de voto, contra 45% de Lula; senador cresceu três pontos desde a última pesquisa

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Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (08), mostra o cenário da disputa pela Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026, que ocorre no dia 25 de outubro. Na simulação entre Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o petista registra 45%.



Essa é o primeiro levantamento Datafolha desde as votações para o primeiro turno. Na anterior, divulgada em 3 de outubro, Lula tinha 47%, contra 46% de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno, tecnicamente empatados - com a margem de erro de dois pontos percentuais.

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Agora, Flávio mostrou o crescimento de 3 pontos percentuais, enquanto Lula caiu em 2 pontos. Brancos e nulos têm 5% e indecisos, 1%.

O Datafolha ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 6 e 7 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-0949/2026. O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo.

Votos válidos



Em um cenário analisando apenas os votos válidos, nos quais são excluídos os nulos e brancos, a situação é a seguinte:

Flávio: 52%;

Lula: 48%.

Assim, Flávio Bolsonaro venceria a disputa pela presidência.

Aprovação

A avaliação do governo do presidente Lula permaneceu estável na comparação com o levantamento anterior do Datafolha. Já a desaprovação da gestão segue em 49%, enquanto a aprovação permanece em 48%, indicando um cenário de divisão entre os brasileiros ouvidos pelo instituto.

Na avaliação qualitativa do governo, 40% dos entrevistados consideram a administração ruim ou péssima, ante 41% na pesquisa anterior. O percentual dos que classificam a gestão como ótima ou boa ficou em 35%, sem alteração. Já a avaliação regular passou de 23% para 24%.

A estabilidade também aparece na aprovação pessoal do presidente: 2% não souberam responder, ante 3% no levantamento anterior. Na avaliação geral da gestão, 1% não opinaram, mesmo percentual da rodada passada.

Eleitorado de Flávio

O levantamento também mostrou que 46% dos eleitores que votaram em Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) no primeiro turno declaram intenção de votar em Flávio Bolsonaro na segunda etapa da disputa presidencial.

Além disso, Flávio registra as maiores vantagens sobre o petista entre os eleitores evangélicos e os moradores da região Sul do país. Entre o segmento religioso, o candidato soma 69% das intenções de voto, contra 25% de Lula. No Sul, o senador tem 58%, enquanto o presidente registra 35%.

Sobre o posicionamento do voto, um em cada quatro eleitores de Flávio afirma que o voto é para derrotar Lula. O percentual é quase o dobro do registrado entre os eleitores do presidente, dos quais 13% dizem votar no petista com o objetivo de impedir a vitória do adversário.

O levantamento aponta diferenças nas motivações declaradas pelos dois grupos. Entre os eleitores de Flávio, 69% afirmam que escolhem o candidato por considerá-lo a melhor opção, enquanto 4% deram outras respostas e 2% não souberam responder.

No eleitorado de Lula, a escolha por identificação com o candidato é mais frequente: 83% dizem votar no presidente por considerá-lo a melhor opção. Outros 3% apresentaram respostas diferentes, e 1% não soube responder.

Considerando todos os entrevistados que declararam intenção de voto, independentemente do candidato escolhido, 76% afirmam que votam por considerar o candidato a melhor opção. Já 19% dizem que a motivação principal é derrotar o adversário.