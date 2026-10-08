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Política | Notícia

Datafolha: 46% dos eleitores de candidatos da direita migram para Flávio Bolsonaro

Quase metade dos eleitores que votaram em Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) votarão em Flávio Bolsonaro (PL)

Por Larissa Aguiar Publicado em 08/10/2026 às 19:07 | Atualizado em 08/10/2026 às 19:08
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) - Vittor Sales/Divulgação Campanha Flavio Bolsonaro

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A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8) aponta que 46% dos eleitores que votaram em Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) no primeiro turno declaram intenção de votar em Flávio Bolsonaro (PL) na segunda etapa da disputa presidencial.

O levantamento mostra como o senador atrai parte do eleitorado que optou por candidaturas alternativas na primeira fase da eleição.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 8 de outubro, com 2.520 eleitores em municípios das cinco regiões do país, e tem margem de erro de dois pontos percentuais. 

 

 

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