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O percentual é quase o dobro do registrado entre os eleitores de Lula

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Um em cada quatro eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) afirma que pretende votar no senador para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8).



O percentual é quase o dobro do registrado entre os eleitores de Lula, dos quais 13% dizem votar no petista com o objetivo de impedir a vitória do adversário.



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O levantamento aponta diferenças nas motivações declaradas pelos dois grupos. Entre os eleitores de Flávio, 69% afirmam que escolhem o candidato por considerá-lo a melhor opção, enquanto 4% deram outras respostas e 2% não souberam responder.



No eleitorado de Lula, a escolha por identificação com o candidato é mais frequente: 83% dizem votar no presidente por considerá-lo a melhor opção. Outros 3% apresentaram respostas diferentes, e 1% não soube responder.



Considerando todos os entrevistados que declararam intenção de voto, independentemente do candidato escolhido, 76% afirmam que votam por considerar seu candidato a melhor opção. Já 19% dizem que a motivação principal é derrotar o adversário.



Os números indicam que, embora a preferência pelo candidato seja a justificativa predominante nos dois eleitorados, o voto motivado pela rejeição ao oponente tem maior peso entre os apoiadores de Flávio

Datafolha: 25% dos eleitores de Flávio Bolsonaro votam para derrotar Lula

Um em cada quatro eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) afirma que pretende votar no senador para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8).

O percentual é quase o dobro do registrado entre os eleitores de Lula, dos quais 13% dizem votar no petista com o objetivo de impedir a vitória do adversário.

O levantamento aponta diferenças nas motivações declaradas pelos dois grupos. Entre os eleitores de Flávio, 69% afirmam que escolhem o candidato por considerá-lo a melhor opção, enquanto 4% deram outras respostas e 2% não souberam responder.

No eleitorado de Lula, a escolha por identificação com o candidato é mais frequente: 83% dizem votar no presidente por considerá-lo a melhor opção. Outros 3% apresentaram respostas diferentes, e 1% não soube responder.

Considerando todos os entrevistados que declararam intenção de voto, independentemente do candidato escolhido, 76% afirmam que votam por considerar seu candidato a melhor opção. Já 19% dizem que a motivação principal é derrotar o adversário.

Os números indicam que, embora a preferência pelo candidato seja a justificativa predominante nos dois eleitorados, o voto motivado pela rejeição ao oponente tem maior peso entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro do que entre os de Lula. Os dados, porém, retratam as motivações declaradas pelos entrevistados e não permitem, isoladamente, determinar o comportamento efetivo dos eleitores nas urnas.

Observação editorial: antes da publicação, vale confirmar no levantamento original a data de campo, o tamanho da amostra e a margem de erro, além de verificar se o título corresponde exatamente à pergunta feita pelo Datafolha.





