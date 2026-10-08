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Política | Notícia

Datafolha 2º turno: Flávio Bolsonaro tem vantagem entre evangélicos e região Sul

Datafolha mostra Flávio Bolsonaro com 69% entre evangélicos e 58% no Sul; já o presidente Lula conta com 25% e 35%, respectivamente

Por Alice Lins Publicado em 08/10/2026 às 19:30
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) - Divulgação/Campanha de Flávio Bolsonaro

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra as maiores vantagens sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores evangélicos e os moradores da região Sul do país, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (08).

Entre o segmento religioso, Flávio soma 69% das intenções de voto, contra 25% de Lula. No Sul, o senador tem 58%, enquanto o petista registra 35%.

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No cenário nacional de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 49% das intenções de voto, ante 45% de Lula. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os candidatos estão em situação de empate técnico no limite da margem. Na análise dos votos válidos, que exclui brancos e nulos, o senador tem 52%, contra 48% do presidente.

O levantamento ouviu 2.520 pessoas com 16 anos ou mais, em todo o país, entre os dias 6 e 7 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e registro na Justiça Eleitoral sob o número BR-0949/2026. A pesquisa foi encomendada Globo e a Folha de S.Paulo.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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