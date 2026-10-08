Datafolha 2º turno: Flávio Bolsonaro tem vantagem entre evangélicos e região Sul

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Datafolha mostra Flávio Bolsonaro com 69% entre evangélicos e 58% no Sul; já o presidente Lula conta com 25% e 35%, respectivamente

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra as maiores vantagens sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores evangélicos e os moradores da região Sul do país, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (08).

Entre o segmento religioso, Flávio soma 69% das intenções de voto, contra 25% de Lula. No Sul, o senador tem 58%, enquanto o petista registra 35%.

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No cenário nacional de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 49% das intenções de voto, ante 45% de Lula. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os candidatos estão em situação de empate técnico no limite da margem. Na análise dos votos válidos, que exclui brancos e nulos, o senador tem 52%, contra 48% do presidente.

O levantamento ouviu 2.520 pessoas com 16 anos ou mais, em todo o país, entre os dias 6 e 7 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e registro na Justiça Eleitoral sob o número BR-0949/2026. A pesquisa foi encomendada Globo e a Folha de S.Paulo.