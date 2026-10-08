Augusto Cury declara apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

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Escritor conversou com o senador nesta quinta-feira (08) e condicionou o apoio à assinatura de compromissos por escrito, segundo coluna

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O escritor Augusto Cury (Avante), terceiro colocado na disputa pela Presidência da República em 2026, decidiu apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (08), após uma conversa entre os dois por videochamada.

Antes do apoio oficial, Cury solicitou que Flávio assumisse compromissos por escrito como condição para a declaração. O senador teria concordado com o pedido.

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Em vídeo, o escritor falou: "Tive com Flávio uma longa conversa, olho no olho, sem filtros e sem rodeios. Disse-lhe claramente que não participaria de seu governo e que minha independência de pensamento seria inegociável. Meu apoio não é um cheque em branco Apoio não é submissão. Se concordar, direi que concordo. Se discordar, direi que discordo".

Augusto Cury apresentou oito compromissos prioritários para apoiar Flávio. Entre os pontos mencionados, estão o fim da reeleição presidencial, com defesa da alternância de poder; a transformação da saúde, com ampliação da telemedicina e do acesso à medicina moderna; e a proteção integral às mulheres, com uso de tecnologia e enfrentamento à violência.

Cury também citou a transformação da educação, com valorização dos professores e melhores salários; o financiamento de até 10 milhões de microempresas para estimular o empreendedorismo e a geração de empregos; o fortalecimento do cooperativismo; a valorização da agricultura, com a meta de dobrar a produção sustentável de alimentos em dez anos; e a pacificação nacional, com um governo para todos os brasileiros, independentemente de suas convicções políticas, além do combate à corrupção.

Após a divulgação do resultado do primeiro turno, realizado no domingo (04), o escritor havia evitado se posicionar sobre a disputa entre Flávio e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, ele afirmou que não autorizava ninguém a falar em nome dele para declarar apoio a qualquer um dos candidatos.

No primeiro turno, Augusto Cury recebeu 3.448.569 votos, o equivalente a 2,89% dos votos válidos, e terminou a disputa presidencial na terceira posição, atrás de Lula e Flávio Bolsonaro.

Confira a carta na íntegra

TERMO DE COMPROMISSO PUBLICO COM O BRASIL



FLÁVIO BOLSONARO COM AUGUSTO CURY COMPROMISSO COM AS FUTURAS GERAÇÕES, A PACIFICAÇÃO NACIONAL E A TRANSFORMAÇÃO DO BRASIL

Eu, Flávio Bolsonaro, consciente da dimensão dos desafios que o Brasil enfrentará nos próximos anos, estabeleço, perante Augusto Cury e a sociedade brasileira, o presente Termo de Compromisso Público com o Brasil, fundamentado na defesa da democracia, na altemância de poder, na pacificação nacional, no desenvolvimento econômico e social e na construção de uma nação mais justa, próspera e preparada para as profundas transformações que a inteligência artificial, a robótica e as novas tecnologias produzirão na sociedade.

Este compromisso é assumido com Augusto Cury e com o Brasil, sem qualquer troca de cargos, vantagens pessoais. Ele nasce de uma preocupação genuína de Augusto Cury com a necessidade de o Brasil ter um governante que se preocupe com todos os brasileiros, independentemente de sua origem, condição social, região, convicção política ou orientação ideológica.

A confiança manifestada por Augusto Cury decorre da compreensão de que a alternância de poder é o oxigênio para democracia, visto que o atual presidente busca seu quarto mandato, o que para ele que é contra a reeleição é inaceitável. Além disso, é necessário se reorganizar o sistema econômico atual que tem asfixiado o Brasil, são mais de 82% das famílias brasileiras endividadas. Segundo o professor Augusto Cury, o dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de dinheiro garante ansiedade.

A confiança de Augusto Cury não constitui um cheque em branco. Trata-se de um voto de confiança condicionado ao cumprimento dos princípios e compromissos aqui assumidos, à transparência, à responsabilidade fiscal, ao respeito às instituições democráticas e à prestação permanente de contas às instituições e à sociedade brasileira.

O apoio será sempre acompanhado do direito de cobrar, questionar, criticar e exigir coerência entre as palavras e os atos.

Com esse propósito, ficam estabelecidos os seguintes oito compromissos fundamentais:

1. FIM DA REELEIÇÃO PRESIDENCIAL



Defender uma reforma constitucional que estabeleça o fim da reeleição para presidente da República, combatendo o personalismo, o populismo, o uso da máquina pública para perpetuação no poder e os riscos de comupção. A democracia precisa de altemância, renovação e instituições fortes.

2. REVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES

Expandir progressivamente a educação em tempo integral, com currículos profundamente à O reformulados incluíndo oratória, gestão financeira, empreendedorismo, para formar pensadores fo críticos, criativos, emocionalmente saudáveis e preparados para o século XXI.

Valorizar os professores por meio de formação continuada, melhores salários e condições dignas de trabalho, gerando assim professores proativos, que provoquem à arte de perguntar desafiem a arte de pensar e elogiem sistematicamente a participação para gerar neuro inclusão e prevenção do bullying.

Ampliar, em larga escala, o ensino técnico e profissionalizante no ensino médio, integrando ciência, tecnologia, empreendedorismo, inteligência artificial e gestão da emoção. Termo de Compromisso Público com o Brasil | Página 1

3. REVOLUÇÃO DA SAÚDE E DA TELEMEDICINA

Construir uma das maiores redes públicas de telemedicina do mundo, integrada ao SUS, utilizando inteligência artificial, tecnologia e equipes médicas para reduzir drasticamente as filas de consultas com especialistas.

Pois atualmente demora mais de 50 dias a consulta com especialista e com a telemedicina teremos um salto sem precedentes no tempo de atendimento.

Ampliar o atendimento remoto seguro e humanizado, com encaminhamento presencial sempre que necessário, especialmente para as populações vulneráveis e regiões distantes.

4. PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS MULHERES

Transformar o combate à violência contra as mulheres em prioridade nacional, utilizando tecnologias avançadas, sistemas inteligentes de prevenção, monitoramento e resposta rápida, incluindo aplicativo com botão de pânico conectado às redes de proteção e às forças de segurança.

Fortalecer delegacias especializadas, acolhimento psicológico, medidas protetivas e políticas de autonomia econômica. Nenhuma mulher deve viver aprisionada pelo medo.

5. COOPERATIVISMO

Defender o ato cooperativo, dar apoio integral às cooperativas e à verticalização agroindustrial.

6. FINANCIAMENTO DE MILHÕES DE MICROEMPRESAS

Trabalhar para que o BNDES, em parceria com instituições financeiras e outros agentes de desenvolvimento, viabilize o financiamento de milhões de microempreendimentos ao longo dos próximos anos, com crédito acessível, orientação técnica e responsabilidade fiscal.

Criar escolas de empreendedorismo nas comunidades e escolas públicas, preparando milhões de brasileiros para os impactos da inteligência artificial e da robótica sobre o mercado de trabalho.

O propósito é transformar jovens e também desempregados em empreendedores e sonhos em oportunidades.

7. REVOLUÇÃO DA AGRICULTURA E DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS Y

Perseguir a meta estratégica de dobrar a produção brasileira de alimentos nos próximos dez anos, mediante investimentos em ciência, tecnologia, irrigação sustentável, bioinsumos, cooperativismo, crédito rural acessível, infraestrutura e agregação de valor à produção.

Apoio integral ao cooperativismo para turbinar a economia distribuída em todo o Brasil. Ampliar a segurança alimentar e fortalecer o protagonismo do Brasil no combate à fome mundial, conciliando produtividade com responsabilidade ambiental, com o objetivo do Brasil alimentar mais de dois bilhões de seres humanos no mundo,

8. PACIFICAÇÃO NACIONAL: GOVERNAR PARA TODOS OS BRASILEIROS

Assumir o compromisso de não govemar movido por vingança, rancor, perseguição ou ressentimento

político.

| Termo de Compromisso Público com o Brasil | Página 2 ]

Govemar para brasileiros de direita, de esquerda, de centro e para aqueles que não se identificam com nenhuma corrente ideológica.

Afinal, mais de 90% das dores humanas não têm coloração partidária. A fome não é de direita nem de esquerda. A ansiedade, a depressão, o desemprego, a violência e a falta de oportunidades são dramas humanos, e não bandeiras ideológicas.

COMPROMISSO FINAL

Reconheço que o Brasil necessita de um novo modelo de liderança: uma mente capitalista e um coração social, capaz de gerar riqueza com responsabilidade, promover justiça social, proteger as liberdades individuais e pacificar a sociedade.

A assinatura deste instrumento representa o reconhecimento de que o exercício do poder deve estar subordinado ao interesse público e de que a confiança política exige responsabilidade, transparência e prestação de contas.

Ao assinar o presente termo, declaro minha concordância com os oito compromissos apresentados e assumo publicamente a responsabilidade de empenhar meus esforços políticos e institucionais para sua concretização, observadas as atribuições constitucionais da Presidência da República, a responsabilidade fiscal e a necessária participação do Congresso Nacional nas reformas legislativas e constitucionais.

O compromisso maior não é com um partido, um candidato ou um projeto pessoal de poder. É com Augusto Cury, com o Brasil, com a democracia, com a altemância de poder e, sobretudo, com as futuras gerações. O poder passa, os cargos terminam, mas as sementes que plantamos podem transformar a história de uma nação.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E COMPROMISSO

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Local: Alas [51

Brasil, 8 de outubro de 2026, às 12h30.

FLÁVIO BOLSONARO

“Termo de Compromisso Público com o Brasil | Página 3 ]