Alexandre de Moraes determina que Eduardo Bolsonaro comece a cumprir pena de 4 anos de prisão
Os membros da Primeira Turma do STF entenderam que Eduardo atuou para viabilizar sanções do governo dos Estados Unidos contra ministros do Supremo
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro comece a cumprir pena de quatro anos e dois meses de prisão pelo crime coação no curso do processo. Ele foi condenado por unanimidade no âmbito da Primeira Turma da Corte.
Os membros do colegiado entenderam que Eduardo atuou para viabilizar sanções do governo dos Estados Unidos contra ministros do STF e, assim, influenciar o resultado da ação penal a que seu pai, Jair Bolsonaro respondia por tentativa de golpe.
Ao cabo do processo, o ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão e, atualmente, cumpre pena em casa.
No despacho publicado nesta quinta-feira, 8, Moraes pediu a expedição de um mandado de prisão contra Eduardo, que atualmente vive nos Estados Unidos e tem o Green Card, permissão para viver e trabalhar no país estrangeiro. Também determinou o cancelamento de passaportes do ex-deputado emitidos pelo governo brasileiro e a revogação de seus direitos políticos durante o período em que cumpre pena.
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A decisão se deve ao trânsito em julgado da ação contra Eduardo, encerrada em 3 de outubro.
"O início da execução da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão do réu EDUARDO NANTES BOLSONARO, em regime inicial semi-aberto. Expeça-se o mandado de prisão, destinado à Polícia Federal, bem como a inclusão do mandado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) e a expedição de guia de recolhimento."
Eduardo Bolsonaro chama de arbitrária decisão de Moraes
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro classificou como "arbitrária, inoportuna e inócua" a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o início do cumprimento de sua pena de quatro anos e dois meses de prisão. Em nota divulgada nesta quinta-feira, 8, Eduardo também vinculou a reação à disputa presidencial e afirmou que a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, com o novo Congresso, permitiria "restaurar a normalidade no Brasil".
"Mesmo após o claro recado de basta dado pelas urnas, Alexandre de Moraes mais uma vez tumultua o País com uma decisão arbitrária, inoportuna e inócua", afirmou Eduardo.
Ele também disse que os Estados Unidos "já deixaram claro que não cumprem decisões" dessa natureza. Eduardo vive atualmente foragido no país.
Segundo o ex-deputado, o efeito prático da decisão seria "acirrar ainda mais, e sem nenhuma necessidade, os ânimos do País". Na sequência, levou a reação para a eleição presidencial. "Felizmente, no próximo dia 25, o povo brasileiro dará o seu recado final elegendo Flávio Bolsonaro, que, com o novo Congresso, vai restaurar a normalidade no Brasil", declarou.
Moraes determinou nesta quinta o início da execução da pena de Eduardo, condenado por unanimidade pela Primeira Turma do STF pelo crime de coação no curso do processo. O ministro também determinou a expedição de mandado de prisão contra o ex-deputado o cancelamento de passaportes emitidos pelo governo brasileiro e a suspensão de seus direitos políticos durante o cumprimento da pena.
A decisão ocorre após o trânsito em julgado da ação, encerrado em 3 de outubro. Segundo o entendimento firmado pela Primeira Turma, Eduardo atuou para viabilizar sanções do governo dos Estados Unidos contra ministros do STF com o objetivo de influenciar o resultado da ação penal em que Jair Bolsonaro respondia por tentativa de golpe.