TSE julga na quinta-feira desistência do recurso e Garotinho que pode definir eleição no Rio
Decisão do tribunal pode levar à anulação definitiva dos votos do candidato e abrir caminho para vitória de Douglas Ruas no primeiro turno
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agendou para a próxima quinta-feira (8), às 10h, o julgamento que vai decidir se Anthony Garotinho (Republicanos), candidato ao governo do Rio de Janeiro, pode retirar o recurso apresentado à Corte.
A decisão dos ministros terá impacto direto na disputa pelo governo estadual. Caso os votos de Garotinho sejam definitivamente anulados, Douglas Ruas (PL) poderá ser declarado vencedor já no primeiro turno.
Entenda o caso
Antes da votação, na sexta-feira (2), o ministro responsável pelo caso decidiu que os votos recebidos por Garotinho não poderiam ser contabilizados como válidos. A orientação era para que eles fossem registrados como anulados sub judice no primeiro turno, realizado no último domingo (4).
Depois dessa decisão, a defesa de Garotinho apresentou um pedido para desistir do recurso que havia sido protocolado contra o entendimento do ministro. A inelegibilidade do candidato foi determinada pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Garotinho foi condenado, em 2018, por ato doloso de improbidade administrativa.
Votos podem ser anulados
O julgamento desta quinta-feira vai definir se o pedido de desistência será aceito. Caso o TSE autorize a retirada do recurso, os votos dados a Garotinho poderão ser considerados definitivamente anulados.
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Nesse cenário, será necessário fazer uma nova totalização dos votos. Depois da recontagem, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) poderá proclamar Douglas Ruas como eleito para o governo estadual já no primeiro turno.
A nova totalização deverá retirar os votos de Garotinho da soma dos votos válidos. Com isso, Ruas ultrapassaria a marca de 50%, percentual necessário para que um candidato seja eleito no primeiro turno. Votos brancos e nulos não entram nesse cálculo.
Resultado da eleição
Douglas Ruas terminou a votação com 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos, ou 42,76%.
Garotinho recebeu 274.411 votos, correspondentes a 3,17%. O candidato do Republicanos, no entanto, permaneceu entre as opções disponíveis na urna eletrônica. Isso ocorreu porque a decisão do TRE-RJ que impediu sua candidatura foi tomada depois do fechamento do sistema das urnas.