TSE julga na quinta-feira desistência do recurso e Garotinho que pode definir eleição no Rio

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Decisão do tribunal pode levar à anulação definitiva dos votos do candidato e abrir caminho para vitória de Douglas Ruas no primeiro turno

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agendou para a próxima quinta-feira (8), às 10h, o julgamento que vai decidir se Anthony Garotinho (Republicanos), candidato ao governo do Rio de Janeiro, pode retirar o recurso apresentado à Corte.

A decisão dos ministros terá impacto direto na disputa pelo governo estadual. Caso os votos de Garotinho sejam definitivamente anulados, Douglas Ruas (PL) poderá ser declarado vencedor já no primeiro turno.

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Entenda o caso

Antes da votação, na sexta-feira (2), o ministro responsável pelo caso decidiu que os votos recebidos por Garotinho não poderiam ser contabilizados como válidos. A orientação era para que eles fossem registrados como anulados sub judice no primeiro turno, realizado no último domingo (4).

Depois dessa decisão, a defesa de Garotinho apresentou um pedido para desistir do recurso que havia sido protocolado contra o entendimento do ministro. A inelegibilidade do candidato foi determinada pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Garotinho foi condenado, em 2018, por ato doloso de improbidade administrativa.

Votos podem ser anulados

O julgamento desta quinta-feira vai definir se o pedido de desistência será aceito. Caso o TSE autorize a retirada do recurso, os votos dados a Garotinho poderão ser considerados definitivamente anulados.

Nesse cenário, será necessário fazer uma nova totalização dos votos. Depois da recontagem, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) poderá proclamar Douglas Ruas como eleito para o governo estadual já no primeiro turno.

A nova totalização deverá retirar os votos de Garotinho da soma dos votos válidos. Com isso, Ruas ultrapassaria a marca de 50%, percentual necessário para que um candidato seja eleito no primeiro turno. Votos brancos e nulos não entram nesse cálculo.

Resultado da eleição

Douglas Ruas terminou a votação com 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos, ou 42,76%.

Garotinho recebeu 274.411 votos, correspondentes a 3,17%. O candidato do Republicanos, no entanto, permaneceu entre as opções disponíveis na urna eletrônica. Isso ocorreu porque a decisão do TRE-RJ que impediu sua candidatura foi tomada depois do fechamento do sistema das urnas.

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