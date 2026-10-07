Raquel Lyra diz que manterá "coerência" e neutralidade no segundo turno após ser procurada por campanhas de Lula e Flávio

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Governadora reeleita agradeceu parceria com governo federal e disse que seguirá buscando recursos e obras para Pernambuco, sem declarar voto

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Um dia depois de confirmar que havia sido procurada por aliados das campanhas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em busca de apoio no segundo turno presidencial, a governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) reafirmou sua posição sobre a disputa nesta quarta-feira (7).

Durante uma agenda de entregas do programa Morar Bem, no bairro de Santo Amaro, no Recife, ela reafirmou que pretende manter a neutralidade e associou a decisão à “coerência” que, segundo ela, orienta sua atuação desde 2022.

“Eu vou manter minha coerência. Tenho falado com o Brasil inteiro, com Pernambuco também, falando da minha gratidão ao presidente Lula”, afirmou.

Raquel voltou a destacar a relação construída com o governo federal durante seu primeiro mandato e afirmou que a parceria foi fundamental para viabilizar ações em Pernambuco. Entre os exemplos, citou adaptações feitas a partir do programa Minha Casa Minha Vida e as entregas do Morar Bem.

A governadora afirmou que pretende manter a interlocução com o governo federal independentemente de quem vencer a eleição presidencial. Ela citou uma agenda que pretende cumprir em Brasília nos próximos dias, com a busca por recursos e tratativas sobre obras no Estado.

“Eu vou para Brasília nesses dias para poder buscar dinheiro, fazer novos pactos, destravar a Transnordestina, começar o viaduto da Vitarella e, no que diz respeito ao presidente Lula, a minha gratidão”, afirmou.

Ao mesmo tempo, Raquel voltou a rejeitar a possibilidade de escolher um dos dois candidatos que disputam o segundo turno. Segundo ela, a prioridade será manter a relação institucional em favor de Pernambuco.

“Eu manterei minha coerência, colocando o povo de Pernambuco em primeiro lugar. Sou governadora do Estado e tenho a responsabilidade de garantir os investimentos que a gente se comprometeu com a nossa gente, de trabalhar incansavelmente sem dividir as pessoas”, declarou.

A governadora também usou a resposta para reforçar um discurso que marcou sua campanha pela reeleição, de que pretende manter diálogo com diferentes campos políticos.

“Tenho buscado o entendimento com todos, construí pontes com o governo federal, o que foi muito importante para o nosso Estado”, afirmou.

Raquel citou gestões anteriores para sustentar que sua administração procurou manter uma relação institucional com diferentes governos.

“Pernambuco, com o governador anterior, brigou com o governo federal, com Dilma, com Temer, com Bolsonaro, e a gente foi capaz de retomar uma relação que é muito importante para o nosso Estado, garantindo obras que são fundamentais para o desenvolvimento e para o olhar para o futuro para a nossa gente”, disse.

Procurada pelas duas campanhas

Questionada novamente sobre a pressão para que declare apoio a Lula ou a Flávio, Raquel afirmou que foi procurada pelas duas campanhas e disse ter agradecido as manifestações recebidas após sua reeleição.

“Agora é natural que, num momento como esse, sendo governadora reeleita, tenha sido procurada por ambas as campanhas, a quem eu tenho agradecido a solidariedade, porque todo mundo chega parabenizando pela reeleição”, afirmou.

A governadora disse ter agradecido também aos integrantes da classe política e aos servidores que, segundo ela, participaram da vitória no primeiro turno, mas destacou a população como principal responsável pelo resultado.

Raquel voltou a dizer que pretende manter a posição adotada desde a eleição anterior e afirmou que a disputa presidencial não deve dividir Pernambuco.

“Eu tenho dito a eles que me manterei com a coerência que sempre tive, desde 2022, de buscar unir o Estado de Pernambuco”, disse.

Segundo a governadora, o foco do segundo mandato será ampliar a atuação do governo estadual, sem permitir que a polarização nacional determine sua relação com os diferentes grupos políticos.

“E nesse momento, mais do que nunca, quando tentam separar, tentaram separar o nosso Estado, rotular o nosso Estado, me rotular, não é sobre isso, é sobre como a gente chega mais na vida do povo e é isso que eu estou demonstrando aqui com trabalho e com respeito a todos e a cada um”, afirmou.

Após a reeleição, Raquel também destacou que pretende manter o ritmo de trabalho imediatamente, sem período de transição dentro da própria gestão.

“Eu disse que estaria trabalhando já no primeiro dia, que o segundo mandato já começou”, afirmou. Ela citou reuniões com o secretariado e visitas a unidades de saúde realizadas desde a segunda-feira (5).

Durante a agenda em Santo Amaro, a governadora participou da entrega de reformas de casas pelo programa Morar Bem. Ela destacou que, apesar de os investimentos serem menores em comparação com grandes obras de infraestrutura, o impacto individual das intervenções é significativo.

“Parece uma obra pequena, é uma obra de R$ 18 mil, mas causa um impacto na vida dela que não tem preço, na vida da família dela que não tem preço”, disse. “A gente faz obra grande e pequena do mesmo jeito, com o mesmo amor e com o mesmo carinho, sabendo que todas elas têm um papel a ser cumprido.”

Votação no Recife

Ao ser questionada sobre o desempenho na capital, onde João Campos (PSB) venceu a disputa pelo governo por uma margem estreita, Raquel destacou a votação que recebeu no Recife e afirmou que pretende responder ao resultado com trabalho.

“Fico muito feliz com o reconhecimento da população do Recife e saibam que retribuirei com ainda mais trabalho”, afirmou.