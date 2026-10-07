‘Quem é pernambuquista’ vota em Lula, diz Humberto Costa em alusão a termo usado por Raquel Lyra
Senador reeleito citou obras federais em Pernambuco ao defender Lula e relacionou continuidade dos investimentos ao resultado da eleição presidencial
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O senador reeleito Humberto Costa (PT) recorreu ao termo “pernambuquista”, utilizado pela governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) durante a campanha eleitoral, para defender o voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da disputa presidencial contra Flávio Bolsonaro (PL).
Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta quarta-feira (7), Humberto associou a defesa da reeleição do presidente à continuidade de investimentos federais em Pernambuco e citou obras de infraestrutura previstas ou em andamento no Estado.
“Quem é realmente pernambuquista, como criaram esse termo aí, que eu acho até meio inadequado, quem é realmente pernambuquista não vai deixar de votar em Lula, porque Lula, de todos, é o maior pernambuquista que nós já tivemos”, afirmou.
Durante a campanha pelo Governo de Pernambuco, Raquel utilizou o termo “pernambuquista” para definir uma posição de defesa dos interesses do Estado independentemente das disputas partidárias nacionais. A governadora não declarou voto para presidente no primeiro turno e, após ser reeleita, manteve a posição de neutralidade para a segunda etapa da eleição.
Humberto, que apoiou João Campos (PSB) na disputa estadual, defendeu que uma nova vitória de Lula seria mais favorável a Pernambuco e afirmou estar preparado para atuar no Senado em qualquer cenário resultante das urnas.
“Acredito que a vitória de Lula é muito melhor para o Brasil e é muito melhor para Pernambuco. Mas eu estou pronto para enfrentar qualquer que seja o desafio”, disse o petista.
Obras federais
Ao tratar dos impactos da eleição presidencial sobre Pernambuco, Humberto citou obras como o Arco Metropolitano, as intervenções nas BRs 232, 423 e 104 e investimentos na Refinaria Abreu e Lima. O senador afirmou que projetos do Estado poderiam ser atingidos pelo que chamou de “tesouraço” defendido por Flávio Bolsonaro.
“Quando o candidato Flávio Bolsonaro fala em aplicar o tesouraço, isso, inclusive, era importante que a governadora de Pernambuco pensasse nisso. Esse tesouraço vai pegar por inteiro as obras e ações do PAC”, declarou.
Na sequência, Humberto enumerou projetos que considera importantes para Pernambuco.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“As obras e ações do PAC para Pernambuco são fundamentais do ponto de vista do eixo rodoviário. Nós temos aí obra do Arco Metropolitano, duplicação da 423, duplicação da 232, ações na BR-104”, afirmou.
A possibilidade de interrupção de investimentos em um eventual governo de Flávio foi apresentada por Humberto como uma avaliação política do senador. Ele também apontou riscos para a Refinaria Abreu e Lima e afirmou acreditar que uma gestão do candidato do PL retomaria a possibilidade de privatização do empreendimento.
“Se acontecer de eles ganharem, vão privatizar também. E a refinaria é, hoje, responsável em Pernambuco pela maior parte da arrecadação do nosso ICMS, juntamente com a Stellantis. E, com certeza, a obra será paralisada, a obra será privatizada. E aí, nós vamos ter o quê para o desenvolvimento em Pernambuco?”, questionou.
Transnordestina como prioridade
Reeleito para um terceiro mandato no Senado, Humberto também apresentou as principais prioridades que pretende defender para Pernambuco nos próximos anos. A conclusão do trecho da Ferrovia Transnordestina entre Salgueiro e Suape foi colocada pelo petista no topo da lista.
“A maior delas, e eu vou me dedicar a isso 24 horas por dia, é a conclusão da obra da Transnordestina, no trecho que vai de Salgueiro a Suape”, afirmou.
Para tentar acelerar o empreendimento, o senador voltou a defender a participação da Petrobras em uma estrutura voltada à construção da ferrovia, em conjunto com a Infra S.A., vinculada ao Ministério dos Transportes.
“Eu, inclusive, tenho apresentado uma proposta que é absolutamente viável para que nós possamos apressar o processo de construção da ferrovia, que é a participação da Petrobras”, disse.
Segundo Humberto, a proposta permitiria reunir recursos oriundos de diferentes fontes para financiar o avanço da ligação ferroviária até o Porto de Suape.
“A Petrobras formando uma empresa com um propósito específico de construção da ferrovia, juntamente com a Infra do Ministério dos Transportes. Isso pode fazer com que nós tenhamos recursos na forma de recebíveis da própria Petrobras, juntamente com recursos da Infra e do Orçamento da União”, explicou.
A infraestrutura hídrica aparece como outra prioridade apontada pelo senador para o novo mandato. Humberto mencionou o Canal do Sertão e o Canal de Entremontes como projetos que pretende acompanhar no Congresso.
“O Canal do Sertão vai representar uma redenção, tanto para o Sertão do São Francisco, que já é uma área rica, com uma fruticultura irrigada muito forte, e para a região do Sertão do Araripe, que pode ter essa mesma vocação”, afirmou.
O terceiro eixo citado pelo petista envolve a continuidade de obras rodoviárias no Estado. Para Humberto, a execução desses projetos estará diretamente relacionada ao resultado da eleição presidencial e à política de investimentos adotada pelo próximo governo federal.
Ao comentar o novo mandato, o senador também destacou a experiência acumulada no Congresso e afirmou que está preparado tanto para integrar a base de um eventual novo governo Lula quanto para atuar na oposição caso Flávio Bolsonaro seja eleito.
“Eu já tenho uma experiência de tudo isso. Eu vivi diretamente o impeachment da presidenta Dilma, fui líder da oposição no governo de Michel Temer e depois no governo de Jair Bolsonaro. E também como governo, com Dilma eu fui líder do governo, com o presidente Lula agora eu fui vice-presidente do Congresso Nacional”, declarou.
“Então estou disposto para enfrentar qualquer que seja o desafio que venha pela frente”, completou.