Novo oficializa apoio a Flávio Bolsonaro e amplia mobilização da direita em Pernambuco

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Partido anunciou aliança nacional ao candidato do PL no segundo turno. Lideranças pernambucanas confirmaram união da direita no estado

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O Partido Novo oficializou nesta terça-feira (7), em Brasília, o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. A decisão foi anunciada após reunião com integrantes da direção nacional e contou com a presença de lideranças pernambucanas, como o deputado federal eleito Eduardo Moura e o presidente estadual da sigla, Tecio Teles, que também confirmaram a adesão do partido em Pernambuco.

“É um movimento natural, que ia acontecer porque o Novo é de direita. Diante do segundo turno, que você tem Lula e Bolsonaro, é natural que o partido se posicione como apoiador da candidatura de Flávio Bolsonaro”, afirmou Moura ao Jornal do Commercio.

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O presidente do Novo em Pernambuco falou ao JC que, no primeiro turno, o partido teve Romeu Zema como candidato à Presidência, mas que “o partido, de maneira agora fechada, todos os mandatários eleitos, declaramos de maneira oficial o apoio a Flávio”.

Segundo o dirigente, a decisão também marca uma aproximação entre os grupos que se posicionam contra o PT para a formação de uma atuação conjunta no segundo turno. “Agora é retirar qualquer mínima diferença que exista, e essa união ela se dá em torno de Flávio Bolsonaro. Onde o PT tiver, eu estarei do outro lado e o partido Novo também”, assegurou.

A oficialização da aliança foi precedida por uma reunião dos mandatários do Novo, na casa de Marcelo Van Hattem, deputado federal pelo partido, para discutir a atuação da bancada e estabelecer reuniões semanais.

Paralelamente, os presidentes estaduais se reuniram com o presidente nacional, Eduardo Ribeiro, para definir a posição do partido. Na sequência, o grupo se encontrou com Flávio Bolsonaro, na residência do senador, onde o apoio à candidatura foi oficializado.

Mobilização no estado

Em Pernambuco, o Novo também pretende participar das ações de mobilização em torno da candidatura do parlamentar, com integrantes da legenda estarão nas atividades.

“Todo o partido Novo em Pernambuco vai apoiar esse movimento da direita e a gente vai estar participando desses movimentos. Vai ter adesivaço, carreata, mas vamos panfletar, vamos com meu carro, adesivar nossos carros também do número de Flávio.”

A movimentação ocorre em conjunto com outras lideranças da direita pernambucana, que se reuniram para organizar as ações e dividir regiões de atuação. Participaram presencialmente Clarissa Tércio, Júnior Tércio, Gilson Machado Neto, Gilson Machado Filho e Renato Antunes. Abimael Santos, Thiago Medina e Eduardo Moura participaram de forma on-line.

Tecio Teles afirmou que já vem articulando a campanha com lideranças que atuam na coordenação da candidatura de Flávio em Pernambuco.

“Tenho conversado muito com o Mendonça Filho (PL) que está responsável por coordenar a campanha dele aí. Hoje também estive com Mendonça, vou estar com Gilson Machado (PODE), com todo o time”, afirmou.

Para Moura, a união entre os grupos representa uma novidade no campo político e segue uma dinâmica já adotada pela esquerda.

“Eu acho que é a primeira vez que a direita vai fazer isso em Pernambuco. Acho que é muito bom isso acontecer, porque é democrático. Os partidos de esquerda se unem para eleger Lula, e fazem bem fazer isso. Está bom de briga já, está bom de guerra”.

Flávio Bolsonaro em Pernambuco

Apesar da mobilização, ainda não há confirmação sobre uma nova visita de Flávio Bolsonaro a Pernambuco durante o segundo turno.

Eduardo Moura relatou ao JC que conversou com o candidato e que, naquele momento, Flávio afirmou não ter conhecimento de uma possível agenda no estado. O deputado, porém, não descartou que uma articulação possa ocorrer posteriormente.

“Pode ser que ainda haja uma articulação. Eu acho que não há tempo hábil para ele ir. Mas aí quem pode responder isso é o PL”, comentou Moura.

Enquanto aguarda uma definição sobre a presença do candidato no Estado, a direita pernambucana pretende concentrar esforços na atuação das lideranças locais e nas ações de rua para a campanha de Flávio Bolsonaro no segundo turno.

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