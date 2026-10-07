Mendonça Filho coordenará campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco no segundo turno
Terceiro candidato ao Senado mais votado, Mendonça promete percorrer o estado de Pernambuco mobilizando a direita em todas as regiões
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O deputado federal Mendonça Filho (PL) foi anunciado como coordenador, em Pernambuco, da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. A definição ocorreu após uma reunião com o candidato, o vice Alfredo Gaspar e integrantes da coordenação nacional da campanha, em Brasília.
Na reunião, Gaspar pediu a Mendonça que ampliasse a divulgação da candidatura no estado e no Nordeste: "Temos grandes nomes em Pernambuco, mas você será nosso maestro. Um dos nossos canais mais importantes da política brasileira".
O vice mencionou a votação obtida por Mendonça no primeiro turno. O deputado federal recebeu 1.728.587 votos, o equivalente a 18,57% dos votos válidos, na disputa para as duas vagas pelo Senado, ficando em terceiro lugar.
Durante a reunião em Brasília, o deputado federal afirmou que a articulação para o segundo turno deverá envolver lideranças de diferentes regiões do estado, incluindo prefeitos, vereadores, parlamentares e apoiadores da candidatura de Flávio.
Mendonça também reforçou a mobilização publicando, nesta quarta-feira (07), um vídeo nas redes sociais ao lado de Anderson Ferreira, presidente do PL em Pernambuco e eleito deputado federal, e de André Ferreira (PL), eleito deputado estadual.
"A gente vai juntar todos que compõem a direita pernambucana, não só no PL, mas os partidos também aliados que darão suporte à candidatura do nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro. Venceu no primeiro turno, vai vencer no segundo turno e em Pernambuco ele vai crescer ainda mais a sua votação com a ajuda de todos nós, prefeitos, vereadores e principalmente o povo brasileiro que quer a virada de chave, a mudança pro futuro", declarou.
Ao final, afirmam: "Direita unida, Flávio Bolsonaro presidente. Tchau, PT".