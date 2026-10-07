Carlos Viana pede que MPE apure canal do 'Exército do Lula', criado por Janones no WhatsApp
Senador pediu ao MPE uma apuração sobre canal de WhatsApp criado por André Janones para mobilizar apoiadores de Lula no segundo turno
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O senador Carlos Viana (PSD-MG) apresentou um ofício ao Ministério Público Eleitoral (MPE) contra o canal do WhatsApp criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) para mobilizar a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o segundo turno das eleições, intitulado "Exército de Lula". A representação foi movida nesta quarta-feira, 7.
No ofício o qual o Broadcast Político (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, Viana pede a apuração do canal, de como é o seu funcionamento e se há contratação de pessoas para produção, administração ou distribuição dos conteúdos. Também requer a verificação de eventual utilização do canal para divulgação de conteúdos que ultrapassem os limites da liberdade de manifestação política.
O senador afirma que não existem elementos disponíveis para afirmar qualquer irregularidade, por isso requer a apuração pelo procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet.
O canal atingiu 2 milhões de seguidores até a publicação desta matéria. Em dois dias, chegou a subir de 50 mil inscritos para 1 milhão. Em um vídeo publicado na rede social X nesta quarta, ao lado de Lula, Janones convidou os apoiadores a entrarem no canal.