Bancada de Pernambuco participa de articulação para ampliar campanha de Lula no segundo turno

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Parlamentares progressistas eleitos e em exercício discutiram estratégias de mobilização em Brasília, com foco nas redes sociais e na juventude

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A bancada de Pernambuco participou, nesta quarta-feira (7), em Brasília, de uma articulação nacional para discutir os caminhos da campanha de reeleição do presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial. O encontro reuniu parlamentares de diferentes partidos do campo progressista e teve como foco a mobilização das bases, a atuação nas redes sociais e a apresentação das propostas que deverão nortear a campanha até a votação de 25 de outubro.

Entre os pernambucanos presentes estavam os senadores do PT, Humberto Costa e Teresa Leitão, líder do governo do Senado, e os deputados federais Carlos Veras (PT), Pedro Campos (PSB), além dos parlamentares eleitos para a nova legislatura Liana Cirne (PT), Jones Manoel (PSOL) e Rosa Amorim (PT).

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Redes sociais como prioridade

Segundo Liana, em entrevista ao Jornal do Commercio, a campanha identificou a comunicação digital como uma das áreas que precisam receber maior atenção na segunda etapa da disputa. A deputada eleita afirmou que os parlamentares foram orientados a utilizar as próprias redes para produzir conteúdos, conversar com eleitores e ampliar a divulgação dos canais oficiais de Lula.

“A campanha digital foi o que nós avaliamos que é o que mais precisa ser melhorado na campanha. Então, houve um apelo muito grande para o uso das redes sociais”, afirmou.

A mudança na comunicação do presidente começou a aparecer nas próprias redes do presidente nesta quarta. O petista publicou vídeos gravados em formato de selfie, falando diretamente com os eleitores, convocando apoiadores a irem às ruas conversar com outras pessoas e apontando o posicionamento do principal adversário.

A estratégia ocorre após Lula terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro (PL), que teve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista.



Segundo Liana, uma das ferramentas apresentadas aos apoiadores é o canal de Lula no WhatsApp, que deverá concentrar orientações e tarefas diárias para a militância. A deputada também afirmou que os apoiadores serão estimulados a gravar vídeos, utilizar suas próprias redes e entrar em contato com amigos e eleitores.

Juventude cobra nova linguagem

Ao JC, a deputada Rosa Amorim destacou que a participação dos jovens eleitos teve peso nas discussões. Aos 29 anos, ela integra a nova bancada de parlamentares jovens da esquerda que participou da reunião com Lula e afirmou que esse grupo levou ao presidente uma avaliação sobre a necessidade de disputar com mais intensidade o espaço das redes sociais.

Segundo Rosa, a juventude também apresentou ao presidente a importância de estabelecer uma conexão maior com eleitores mais jovens e de trabalhar a conquista do primeiro voto.

“Nós saímos muito animados para essa guinada das redes sociais com o presidente Lula apontado pela juventude. A conexão do presidente junto à juventude, a importância de disputa do primeiro voto e como a campanha consegue melhor se posicionar nessa disputa ideológica que acontece nas redes sociais.”

Em vídeo publicado nesta quarta, parlamentares mais jovens eleitos no último dia 4, de diversos estados do Brasil, já aparecem reunidos convocando o apoio ao presidente.

"Bora Lula. Pelo Nordeste, da casa de Dona Lindu pro mundo", defendeu o deputado reeleito Pedro Campos. "Vamo nessa, com Lula, no segundo turno", disse o deputado eleito Jones Manoel.

Mobilização em Pernambuco

As deputadas eleitas também afirmam que a campanha de Lula terá uma agenda de mobilização presencial em Pernambuco. Rosa Amorim disse que há expectativa de uma visita do presidente ao Estado, mas que as ações locais serão organizadas independentemente da presença dele.

Entre as iniciativas previstas está uma caravana com estudantes, movimentos universitários, e plenárias de movimentos sociais, com o objetivo de definir um calendário de mobilização no Estado.

Liana Cirne destacou que a atuação em Pernambuco deverá combinar as atividades de rua com a mobilização digital. Segundo ela, a bancada que participou da reunião em Brasília deverá trabalhar de forma articulada com a militância e os apoiadores.

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Pautas do encontro

Durante a plenária, Lula também pediu mobilização dos parlamentares em torno de duas pautas: o fim da escala 6x1, com jornada de cinco dias de trabalho e dois de descanso sem redução salarial, e a PEC da Segurança Pública. Na primeira, o presidente cobrou que os parlamentares levem o debate às bases e pressionem pela votação no Congresso. Na segurança, defendeu maior participação da União no combate ao crime organizado e o fortalecimento da integração entre as forças policiais.

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