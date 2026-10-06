TSE vai corrigir registro de falta de eleitores que votaram no 1º turno

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Eleitores perceberam inconsistências ao consultar a situação eleitoral nesta terça (6); tribunal informou que dados ainda estão sendo processados

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Eleitores que votaram no primeiro turno das eleições de 2026 relataram, nesta terça-feira (6), um erro no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao consultarem a situação eleitoral, alguns encontraram o registro de “falta”, mesmo tendo comparecido às urnas no domingo (4).

A inconsistência foi percebida por eleitores que fizeram a consulta pela internet e também repercutiu nas redes sociais. Procurado pela imprensa, o TSE informou que o registro de comparecimento ainda está sendo processado e que o status será atualizado no sistema.

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Por enquanto, a consulta pode apresentar a indicação de ausência para eleitores que efetivamente participaram da votação. O tribunal ainda não informou o que provocou a falha ou quantos eleitores foram afetados.

A situação eleitoral pode ser consultada no site do TSE, com informações como CPF e nome dos pais. O eleitor também pode utilizar o e-Título para acessar os dados.

Abstenção

O primeiro turno das eleições de 2026 registrou a maior taxa de abstenção desde 1998. Mais de 33,4 milhões de eleitores aptos não compareceram às urnas, o equivalente a 21,08% do eleitorado.

A taxa deste ano ficou ligeiramente acima da registrada no primeiro turno de 2022, quando 20,93% dos eleitores não votaram.

Os maiores índices de abstenção foram registrados em Mato Grosso do Sul, com 23,88%; Rio de Janeiro, com 23,33%; Minas Gerais, com 22,82%; e São Paulo, com 22,56%.



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