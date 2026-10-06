Reeleito, Humberto Costa agradece vitória ao Senado e defende atuação de João Campos na eleição

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Senador destacou votação de Lula em Pernambuco e afirmou que pretende ampliar a mobilização pela candidatura petista no segundo turno

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Reeleito para um terceiro mandato consecutivo no Senado Federal, Humberto Costa (PT) usou o plenário da Casa nesta terça-feira (6) para destacar a votação recebida pelos pernambucanos no último domingo (4) e reafirmar o compromisso de continuar atuando pelo Estado. O senador recebeu mais de 2,5 milhões de votos, cerca de 27% dos votos válidos, e afirmou que o resultado representa “um orgulho e uma enorme responsabilidade”.

“Agradecer a Pernambuco, agradecer as pernambucanas e aos pernambucanos pela expressiva votação com que me honraram no último domingo, quando cheguei em primeiro lugar na disputa para um terceiro mandato neste Senado da República. Recebi mais de 2 milhões e 1/2 de votos, cerca de 27% dos votos válidos e tenho a honra de ser o único senador da história de Pernambuco a ocupar o cargo por três eleições consecutivas”, afirmou.

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Apoio a João Campos e reconhecimento a Raquel

Humberto também falou sobre a disputa pelo Governo de Pernambuco, na qual integrou a chapa de João Campos (PSB), derrotado ainda no primeiro turno. O petista cumprimentou Raquel Lyra (PSD) pela reeleição, mas defendeu o desempenho do socialista.

“Se João Campos não chegou a conquistar o governo do Estado ou ir ao segundo turno, foi menos pelo seu desempenho e pelas propostas inovadoras apresentadas do que pela razoável aprovação da governadora candidata, com a qual a população optou por continuar à frente do governo de Pernambuco”, discursou.

Na sequência, Humberto destacou a postura de João Campos ao longo da campanha. “Não posso deixar de registrar aqui a resiliência, a combatividade, a coragem política do nosso candidato ao governo, o ex-prefeito João Campos”.

Campanha e apoio de prefeitos

Humberto agradeceu aos mais de 120 prefeitos que, segundo ele, apoiaram sua candidatura, e destacou a presença em praticamente todos os municípios pernambucanos durante a campanha.

“Tive a alegria de caminhar com mais de 120 deles, num gesto de retribuição que muito me emocionou. E eles sabem que meu gabinete sempre esteve de portas abertas a todos os municípios pernambucanos, independentemente de partido ou de promessa de apoio”, afirmou.

O senador homenageou o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, pelo apoio na eleição. “Eu queria aqui homenagear, em nome de todos eles, o prefeito da cidade de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, que foi muito importante para que eu pudesse conquistar essa vitória”, declarou.

Outro nome lembrado pelo senador foi Fernando Dueire (PSD), que não disputou a eleição para o Senado. Humberto falou que os dois construíram uma relação de parceria apesar de terem, historicamente, ocupado campos políticos diferentes e agradeceu pelo apoio de Dueire durante a campanha.

“Ele teve a elevada grandeza de me apoiar na disputa pelo Senado, recomendando o meu nome às dezenas de prefeitos que compunham a sua base política e eram muitos. Sua coragem e sua disposição, bem como a do seu grupo, foram fundamentais para esta enorme vitória”, declarou.

Disputa presidencial

O senador ainda direcionou a fala para a disputa presidencial, destacando o desempenho do presidente Lula (PT) em Pernambuco, com 63,45% das urnas e 3.553.971 votos.

Humberto também disse que pretende participar da mobilização para o segundo turno e defendeu a manutenção de um projeto político baseado na democracia e na soberania nacional.

“Estamos empenhados em promover um diálogo aberto com o eleitorado para provar que não há caminho fora da democracia, fora da defesa da nossa soberania, fora de um projeto que seja inclusivo para a nossa gente, um projeto solidário”, declarou.

O senador fez críticas a adversários políticos e citou o caso do Banco Master, além de temas como corrupção, crime organizado e a condução da pandemia de Covid-19.

“Não seremos parceiros de golpistas, de corruptos que comemoram em festas promíscuas o dinheiro roubado de aposentados e pensionistas. Não seremos sócios de escândalos financeiros”, afirmou.

O petista defendeu “mobilizar os mais de 32 milhões de brasileiros que se abstiveram e precisam ir às urnas para impedir o avanço de um projeto de terror. Não vamos permitir. Estamos absolutamente animados e motivados para esta luta que tem somente 19 dias pela frente”.



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