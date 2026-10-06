Raquel Lyra confirma contatos de aliados de Lula e Flávio Bolsonaro em busca de apoio no 2º turno
A governadora reeleita manteve neutralidade no 1º turno e evitou apoiar candidatos à Presidência, reforçando o discurso de que é "pernambuquista"
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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), reeleita no último domingo (4), confirmou já ter recebido ligações de aliados do presidente e candidato à reeleição Lula (PT) e do candidato Flávio Bolsonaro (PL) após o primeiro turno das eleições. Segundo ela, em entrevista ao GLOBO, os contatos tiveram como objetivo abrir uma conversa sobre um possível apoio no segundo turno, mas ainda não houve uma reunião com os representantes dos campos políticos.
Raquel relatou ter sido procurada por ministros e políticos ligados a Lula, entre eles o ex-ministro Rui Costa (PT), o senador Humberto Costa (PT) e a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT).
“Recebi ligações de pessoas ligadas ao presidente, de ministros que sei que têm carinho por mim. Recebi agradecimentos pela eleição e falas de que estamos juntos, que estão prontos para nos ajudar (aqui em Pernambuco)”, contou.
Segundo Raquel, durante as conversas também foi colocado o interesse em marcar um encontro para discutir uma eventual associação à campanha presidencial de Lula. A governadora, no entanto, disse que ainda não tratou do assunto com os aliados do presidente.
“Eles colocaram na pauta que queriam ter um momento comigo para poder conversar sobre a associação presidencial e o desejo de trabalharmos juntos, mas ainda não nos sentamos para conversar sobre isso”, disse.
Durante o primeiro turno, a governadora manteve uma postura de neutralidade na disputa presidencial, sem declarar apoio a nenhum dos candidatos ao Palácio do Planalto, adotando o discurso de que sua prioridade era Pernambuco, definindo-se como “pernambuquista” e defendendo uma relação institucional com qualquer presidente eleito.
Governadora nega que elogios a Lula sejam apoio
Questionada se os agradecimentos e manifestações positivas feitas a Lula ao longo do mandato e da campanha poderiam ser interpretados como uma forma de apoio indireto ao presidente, Raquel negou.
“Não, é um reconhecimento de um trabalho de parceria. O Lula é um presidente pernambucano”, afirmou.
A governadora destacou ainda investimentos e obras iniciados em gestões anteriores de Lula e que, segundo ela, foram retomados durante seu mandato. Raquel defendeu uma articulação entre os diferentes grupos políticos em torno de ações que possam garantir estabilidade.
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“A gente precisa conseguir firmar uma união pelo país para que tenha um legado desse governo, e os nossos filhos possam viver em um país que tenha mais estabilidade e segurança jurídica”, declarou.
Aliados de Flávio Bolsonaro também fizeram contato
Raquel também confirmou ter recebido contatos de aliados de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência, que disputa o segundo turno contra Lula.
“Aliados dele me ligaram e para a minha equipe”, afirmou.
Em Pernambuco, Raquel contou com o apoio de lideranças do campo bolsonarista durante a campanha pela reeleição. Entre os aliados estavam nomes que integram a direita no Estado e que agora fazem parte das articulações em torno da disputa presidencial.
Ao ser indagada se já definiu quem vai apoiar, a gestora declarou que pretende manter o foco na gestão estadual.
“Agora, eu preciso continuar governando Pernambuco. Nosso estado tem muita pressa. Vou me manter ao lado do povo pernambucano. Isso é dizer que os interesses do meu povo estão acima dessa discussão que está acontecendo agora no Brasil”.