Mulheres conquistam maior bancada da história no Congresso, mas seguem longe da equidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Número de mulheres eleitas para a Câmara subiu de 90 para 109, enquanto Senado terá 18 senadoras a partir de fevereiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A bancada feminina no Congresso Nacional será a maior da história a partir da próxima legislatura. Nas eleições de 2026, 109 mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados, contra 90 em 2022. O número representa um crescimento de 21% na representação feminina entre os deputados federais.

O avanço ocorreu mesmo com a redução no número de mulheres que disputaram uma vaga na Câmara. Em 2022, 3.317 candidatas concorreram ao cargo de deputada federal. Neste ano, foram 2.820, uma redução de cerca de 15%.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

No Senado, 12 mulheres foram eleitas entre as 54 vagas em disputa, o maior número registrado desde a redemocratização. Em 2018, quando também houve renovação de dois terços da Casa, oito mulheres haviam sido eleitas.

Com o resultado, o Senado passará a ter 18 mulheres entre os 81 parlamentares, o equivalente a 22,2% da Casa. As eleitas tomarão posse em fevereiro de 2027 e terão mandatos de oito anos, até 2035.

Apesar do crescimento, as mulheres continuarão sendo minoria nas duas Casas. Na Câmara, elas representarão 21% dos 513 deputados da próxima legislatura. Entre os partidos e federações, a maior bancada feminina eleita é a da federação formada por PT, PCdoB e PV, com 34 deputadas.

No Senado, o Distrito Federal elegeu duas mulheres neste ano e, como já possui uma senadora, passará a ser a única unidade da Federação com três mulheres na Casa. O Piauí, por outro lado, continua sendo o único estado brasileiro que nunca elegeu uma mulher para o Senado.

Mais mulheres não significam necessariamente mais pautas femininas

O aumento da presença feminina no Congresso não significa, necessariamente, uma ampliação da defesa de políticas voltadas às mulheres. A avaliação é da professora de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB) Flávia Biroli.

Segundo ela, o crescimento da representação feminina também amplia a diversidade de posições políticas entre as próprias mulheres eleitas. Parte delas pode defender perspectivas que não estejam alinhadas à igualdade de gênero.

“Você pode ter mulheres eleitas representando visões econômicas que são prejudiciais pra grande maioria das mulheres. Por exemplo, você pode ter uma mulher eleita, como é o caso da senadora Bia Kicis, que votou contra a lei de igualdade salarial entre mulheres e homens”, afirmou.

Mulheres negras avançam na Câmara, mas perdem espaço no Senado

A presença de mulheres negras também cresceu na Câmara dos Deputados. Levantamento da organização Mulheres Negras Decidem aponta que pelo menos 15 mulheres negras foram eleitas deputadas federais em 2026. Em 2022, haviam sido nove, o que representa um aumento de 66,6%.

Para a coordenadora política da organização, Tainah Pereira, o resultado representa uma renovação importante na representação feminina e negra no Legislativo.

“É muito interessante perceber também que a imensa maioria dessas mulheres negras que estão hoje na Câmara e que se elegeram para a próxima legislatura são mulheres jovens. Então, a gente vê uma renovação feminina e negra e acho que a gente pode ter boas expectativas em relação à atuação dessas lideranças que conseguiram chegar agora”, afirmou.

No Senado, porém, o cenário foi diferente. Nenhuma das 12 mulheres eleitas em 2026 é negra. A senadora Eliziane Gama (PT), que é autodeclarada negra, não conseguiu a reeleição pelo Maranhão.

Também ficaram fora do Senado Mariana Silva (Rede), candidata por São Paulo e ex-senadora pelo Acre, e Benedita da Silva (PT), que disputou uma vaga pelo Rio de Janeiro. Benedita foi a primeira mulher negra eleita para o Senado, em 1998.

Ao longo da história, apenas quatro mulheres negras chegaram ao Senado Federal.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

