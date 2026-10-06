fechar
Política | Notícia

Moraes determina que PGR se manifeste sobre visitas de Flávio a Jair Bolsonaro

Restrição às visitas foi determinada em julho após senador divulgar carta do ex-presidente; medida segue válida até domingo (11), segundo decisão

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/10/2026 às 18:27
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) Estadão Conteúdo Publicado em 06/10/2026 às 18:27
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) - Vittor Sales/Divulgação Campanha Flavio Bolsonaro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de Jair Bolsonaro para receber visitas de Flávio, seu primogênito, candidato à Presidência pelo PL. A determinação foi proferida pelo ministro nesta terça-feira, 6.

Na segunda, 5, dia seguinte ao primeiro turno das eleições, os advogados do ex-presidente protocolaram petição a Moraes para que o senador volte a visitar o pai. Flávio recebeu 47% dos votos e terminou a primeira etapa à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 45%.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

A defesa de Jair Bolsonaro alega que as restrições a visitas não são mais necessárias e faz menção a um encontro, de natureza familiar.

Flávio não pode visitar Jair Bolsonaro - em prisão domiciliar em Brasília -, desde o dia 13 de julho, quando Moraes vetou os encontros por 90 dias. A suspensão se deu depois de Flávio divulgar uma carta escrita à mão pelo pai, em meio a disputas internas no Partido Liberal (PL), ainda na pré-campanha. O texto, intitulado "Carta aos Brasileiros" foi lida em transmissão ao vivo.

À época, a conduta do senador foi interpretada pelo ministro do STF como uma manobra para burlar a proibição de que o ex-presidente se manifestasse em eventos com caráter político-eleitorais. Pela decisão do ministro, a restrição a visitas vale até o próximo domingo, 11.

Leia também

Desunião Progressista derrotou Eduardo da Fonte e Miguel Coelho
POLITICA

Desunião Progressista derrotou Eduardo da Fonte e Miguel Coelho
Mulheres conquistam maior bancada da história no Congresso, mas seguem longe da equidade
Congresso

Mulheres conquistam maior bancada da história no Congresso, mas seguem longe da equidade
"MS">Mato Grosso do Sul

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

A defesa de Jair Bolsonaro alega que as restrições a visitas não são mais necessárias e faz menção a um encontro, de natureza familiar.

Flávio não pode visitar Jair Bolsonaro - em prisão domiciliar em Brasília -, desde o dia 13 de julho, quando Moraes vetou os encontros por 90 dias. A suspensão se deu depois de Flávio divulgar uma carta escrita à mão pelo pai, em meio a disputas internas no Partido Liberal (PL), ainda na pré-campanha. O texto, intitulado "Carta aos Brasileiros" foi lida em transmissão ao vivo.

À época, a conduta do senador foi interpretada pelo ministro do STF como uma manobra para burlar a proibição de que o ex-presidente se manifestasse em eventos com caráter político-eleitorais. Pela decisão do ministro, a restrição a visitas vale até o próximo domingo, 11.

Leia também

Desunião Progressista derrotou Eduardo da Fonte e Miguel Coelho
POLITICA

Desunião Progressista derrotou Eduardo da Fonte e Miguel Coelho
Mulheres conquistam maior bancada da história no Congresso, mas seguem longe da equidade
Congresso

Mulheres conquistam maior bancada da história no Congresso, mas seguem longe da equidade

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.

cument.createElement('script'); pushmasterTag.src = "https://cdn.pushmaster-cdn.xyz/scripts/publishers/67adfe577668086b0ced6c36/SDK.js"; pushmasterTag.setAttribute('defer', ''); var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(pushmasterTag, firstScriptTag);