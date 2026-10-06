Moraes concede progressão ao semiaberto para Débora do Batom, condenada pelo atos do 8 de janeiro
Cabeleireira ganhou notoriedade após pichar "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, em frente ao STF, durante os atos golpistas de 2023
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu progressão de regime para o semiaberto à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom.
Ela foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.
Apesar da progressão, Débora continuará cumprindo a pena em prisão domiciliar por ter filhos menores de idade. Com a mudança para o semiaberto, ela poderá deixar a residência durante o dia, conforme as condições estabelecidas pela Justiça.
Débora ganhou notoriedade durante os atos após pichar com um batom a frase “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, localizada em frente ao edifício-sede do STF. Ela iniciou o cumprimento da pena em setembro de 2025, quando já estava presa preventivamente em regime domiciliar.
Condenação
A cabeleireira foi condenada pela Primeira Turma do STF pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O julgamento terminou com placar de 4 votos a 1.
A defesa pedia a progressão para o semiaberto desde maio. Na ocasião, os advogados também solicitaram que fosse aplicada ao caso a chamada Lei da Dosimetria, aprovada pelo Congresso Nacional naquele mês e que altera o cálculo das penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro.
A aplicação da lei, no entanto, foi suspensa por decisão de Moraes até que o plenário do STF analise ações que questionam a norma.
8 de janeiro
Em 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, insatisfeitos com a derrota nas eleições de 2022, invadiram e depredaram as sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.
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Os ataques provocaram danos ao patrimônio público e foram classificados pelas autoridades como uma tentativa de ruptura da ordem democrática. O STF foi um dos prédios mais atingidos, com depredação de áreas internas, incluindo o plenário.
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