fechar
Política | Notícia

Lula diz que espera que PEC do fim da 6x1 seja votada 'hoje ou amanhã' no Senado e ataca Flávio

Presidente afirmou esperar votação da proposta no Senado nesta terça ou quarta-feira e cobrou que o PL se posicione sobre a mudança na jornada

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/10/2026 às 20:10
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que espera que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 seja votada "hoje ou amanhã" pelo Senado. Também tentou colar em Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário na disputa presidencial, a pecha de que é contra a redução da escala de trabalho.

"Meu adversário vai ter que tomar uma decisão, se ele vai mandar a bancada do partido dele votar favorável ao fim da jornada de trabalho 6x1 ou vai aprovar a nova escala, para descansar dois dias em casa. Na hora que o Senado começar a votar, as máscaras vão cair. Vamos ver quem quer que o povo tenha uma vida mais digna", disse o presidente em seu QG de campanha nesta terça.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

"O fim da escala 6x1 é o primeiro teste para que o PL diga o que quer desse País", declarou.

A fala de Lula foi transmitida pelas redes sociais. Ao lado dele, estava o candidato ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, e o senador eleito Rui Costa (PT-BA).

Lula disse que a proposta "é um desejo muito grande da sociedade" e que "é preciso dar civilidade ao mundo do trabalho".

"Estou confiante de que o presidente Alcolumbre vai colocar em votação. Estou confiando que o Senado vai repetir a decisão que já foi tomada pela Câmara. E estou confiante que o PL vai demonstrar se tem coragem ou não de votar a favor do fim dessa escala que faz as pessoas trabalharem seis dias. Quem mentiu até agora e não falou a verdade, chegou o dia D. Vai ter que dizer se vai ou não votar", declarou.

Lula disse que "estão tentando atrapalhar a votação da PEC do fim da 6x1 para que ela não aconteça e a sociedade está de olho". Está todo mundo na expectativa de que o Davi Alcolumbre está cumprindo com o que prometeu: depois do primeiro turno, ele ia colocar em votação na primeira semana a mudança na jornada de trabalho sem a mudança de salário".

"Espero que aconteça hoje ou amanhã", afirmou o presidente sobre a votação. "A partir da votação de hoje, a sociedade vai começar a conhecer quem é quem na política desse País."

A fala de Lula foi rápida. Durou cerca de seis minutos. O presidente deixou claro que queria passar uma mensagem rápida sobre o fim da escala 6x1 apenas. Mencionou ações sobre o fim das bets, mas disse que falaria sobre isso na quarta-feira, 6.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Desunião Progressista derrotou Eduardo da Fonte e Miguel Coelho
POLITICA

Desunião Progressista derrotou Eduardo da Fonte e Miguel Coelho
Mulheres conquistam maior bancada da história no Congresso, mas seguem longe da equidade
Congresso

Mulheres conquistam maior bancada da história no Congresso, mas seguem longe da equidade

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.