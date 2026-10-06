Direita de Pernambuco se mobiliza para campanha de Flávio Bolsonaro no 2º turno
Com comitê de apoio em funcionamento, organização de carreatas e ações de campanha, nova visita do candidato ao estado é aguardada por aliados
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Após o resultado do primeiro turno das eleições, a direita em Pernambuco já começa a se mobilizar para a campanha do candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial. A articulação, que envolve deputados eleitos e reeleitos no Estado, deve definir, nos próximos dias, uma agenda conjunta de carreatas, manifestações e outras ações de campanha.
A deputada federal reeleita Clarissa Tércio (PP) afirmou ao Jornal do Commercio, nesta terça-feira (6), que seu comitê eleitoral funcionará como ponto de apoio à mobilização e campanha do senador.
“Desde segunda-feira, o nosso comitê já está aqui em atividade. Está aberto e vai continuar aberto, assim como a gente fez na campanha de Jair Bolsonaro. A gente deu continuidade até o final do segundo turno, fizemos a apuração dos votos no comitê e a gente pretende fazer novamente assim”, afirmou.
A parlamentar também afirmou que o grupo ainda possui material de campanha e pretende utilizar a estrutura para ampliar a mobilização em favor de Flávio. A organização, no entanto, ainda não foi fechada. De acordo com Clarissa, uma reunião com deputados de direita de Pernambuco deve ocorrer até a próxima quinta-feira (8), com intenção de coordenar as iniciativas.
“A gente vai se reunir com os deputados eleitos, reeleitos de Pernambuco, para a gente fazer algo mais organizado. Tem muita gente chamando para as carreatas e a gente não vai conseguir estar todo mundo junto em todas. Então, a gente vai tentar dividir isso para cada município estar contemplado com um representante de Flávio”, explicou.
A deputada contou ao JC que já mantém conversas com outros parlamentares de direita sobre a mobilização. Segundo ela, o objetivo é ampliar a união do grupo durante a segunda etapa da disputa.
“Agora passada a campanha, a união aumenta ainda mais entre os deputados. A gente está muito mobilizado, unido para fazer com que isso aconteça e trazer Flávio para cá”, declarou.
O candidato derrotado na disputa por uma das vagas no Senado Federal, Mendonça Filho (PL) embarcou, nesta terça-feira (6) com destino a Brasília, onde participará de uma reunião com Flávio, o vice na chapa Alfredo Gaspar (PL), o coordenador de campanha Rogério Marinho (PL) e integrantes da equipe. O encontro, que deve acontecer na quarta-feira (7), deverá tratar da estratégia para o segundo turno da eleição presidencial.
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Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado afirmou que a intenção é ampliar a mobilização em torno da candidatura de Flávio. “Vamos mobilizar o Brasil, o Nordeste e Pernambuco para uma grande vitória da direita nesse ano nas eleições presidenciais. O Brasil precisa disso”, falou o deputado federal em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.
Flávio pode retornar a Pernambuco
A expectativa, segundo Clarissa, que foi cotada para ocupar o cargo de vice na chapa presidencial, é que Flávio Bolsonaro retorne a Pernambuco durante a campanha para o segundo turno. No entanto, ainda não há data confirmada para a visita.
“Pernambuco quer muito. Alfredo já mostrou a importância do nosso Estado. Ele veio três vezes aqui, representando Flávio, e mostrou realmente o sentimento do coração do nosso presidente. Eu acredito muito agora no segundo turno que ele virá novamente. Não posso precisar data. Até porque eu acredito que ele ainda está se recompondo um pouco desse tempo pesado que ele passou em campanha. Mas a gente vai conversar”, contou.