fechar
Política | Notícia

Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho diz a Fachin que não haverá espírito de vingança contra ministros do STF

O líder da oposição ressaltou, porém, que se forem verificados crimes de responsabilidade por parte dos ministros, "o Senado não vai se omitir"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/10/2026 às 14:53 | Atualizado em 06/10/2026 às 15:02
L&iacute;der da oposi&ccedil;&atilde;o no Senado e coordenador da campanha presidencial de Fl&aacute;vio Bolsonaro, Rog&eacute;rio Marinho (PL)
Líder da oposição no Senado e coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho (PL) - ALAN SANTOS/PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O senador Rogério Marinho (PL-RN) disse ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que não haverá "espírito de vingança" contra os ministros da Corte na próxima legislatura e em um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL). Marinho falou com jornalistas após se reunir com Fachin no STF.

Ele ressaltou, porém, que se forem verificados crimes de responsabilidade por parte dos ministros, "o Senado não vai se omitir". Na sua avaliação, o Senado, sob condução de Davi Alcolumbre (União-AP), têm sido omisso por deixar de analisar os pedidos de abertura de processo de impeachment.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Nos bastidores, comenta-se que Marinho poderia concorrer à presidência do Senado no ano que vem. O presidente do Senado é o responsável por aceitar ou rejeitar pedidos de abertura de processo de impeachment.

O coordenador da campanha de Flávio também disse que relatou a Fachin a preocupação com uma "intervenção continuada" de ministros do Supremo na Justiça eleitoral e citou os casos do Rio de Janeiro e de Roraima. "Quem ganhar eleições precisa ser empossado", destacou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O líder da oposição no Senado também apontou que o "artifício" usado para escolher o relator de petições protocoladas no Supremo deixou de ser exceção e "está se tornando regra".

 

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Desunião Progressista derrotou Eduardo da Fonte e Miguel Coelho
POLITICA

Desunião Progressista derrotou Eduardo da Fonte e Miguel Coelho
Mulheres conquistam maior bancada da história no Congresso, mas seguem longe da equidade
Congresso

Mulheres conquistam maior bancada da história no Congresso, mas seguem longe da equidade

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.