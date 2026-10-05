Reeleita, governadora Raquel Lyra comanda primeira reunião de planejamento com secretários de Estado

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No encontro, a gestora buscou alinhar o trabalho de planejamento e execução das metas de fechamento da atual gestão e prioridades do próximo mandato

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Reeleita para um novo mandato no último domingo (4), a governadora Raquel Lyra (PSD) comandou, nesta segunda-feira (5), no Palácio do Campo das Princesas, a primeira reunião com os secretários que compõem o Governo do Estado para alinhar o trabalho de planejamento e execução das metas de fechamento da atual gestão e as prioridades de início do próximo mandato.

“A gente fez aqui hoje na nossa reunião de secretariado, atualizando pautas para fechamento do ciclo deste ano, as entregas que a gente vai fazer, a organização do governo para poder fechar todos os indicadores e a gente poder começar o próximo governo tranquilos de que os investimentos todos que a gente se comprometeu com a população Pernambuco acontecerão”, declarou a gestora.

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A governadora ainda agradeceu ao trabalho dos líderes das pastas durante o período de campanha eleitoral. "Agradecer também a um time que super comprometido, que conseguiu continuar o ritmo do governo de Pernambuco, ainda quando a gente estava na campanha, governando e fazendo campanha ao mesmo tempo. O time todo conseguiu segurar as pontas aqui e garantir que a gente pudesse ir continuando fazendo as entregas. O meu sentimento aqui é de gratidão ao nosso time".

Raquel também aproveitou para, mais uma vez, agradecer ao "povo pernambucano pela confiança", por sua reeleição e reforçou que com "palanques desmontados", ela será a "governadora de todos os pernambucanos e pernambucanas. Da mesma forma que fizemos ao longo deste primeiro governo, que ainda não se encerrou, a gente vai continuar fazendo e também pelos próximos quatro anos, onde queremos viver os melhores anos da história de Pernambuco", concluiu.

Participaram da reunião com a governadora os secretários Ana Maraíza (Administração); Paulo Paes (Administração Penitenciária e Ressocialização); João Salles (Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais); Andreza Pacheco (Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas); Hercílio Mamede (Casa Militar); Mauricélia Montenegro (Ciência, Tecnologia e Inovação); Rodolfo Costa Pinto (Comunicação); Renato Cirne (Controladoria-Geral do Estado); Yanne Teles (Criança e Juventude); Cacau de Paula (Cultura); Alessandro Carvalho (Defesa Social); Cícero Moraes (Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca); Danielle Jar Souto (Desenvolvimento Econômico); Diogo Alexandre (Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo); Rodrigo Ribeiro (Desenvolvimento Urbano e Habitação); Gilson Monteiro (Educação); Robson Fellype (Esportes); Flávio Mota (Fazenda); Joana Figueirêdo (Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência); Nathalie Mendonça (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha); Pedro Neves (Mobilidade e Infraestrutura); Fabrício Marques (Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional); Almir Cirilo (Recursos Hídricos e Saneamento); Zilda Cavalcanti (Saúde); Roberto Asfora Filho (Turismo e Lazer); Bianca Teixeira (Procuradora-Geral do Estado) e Eduardo Vieira (chefe do Gabinete da Governadora).

O secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, destacou a união da gestão estadual. “Temos um time fantástico e que sempre esteve unido. Estamos aqui com propósito de fazer política e transformar a vida das pessoas. O povo pernambucano reconheceu esse trabalho e posso afirmar que teremos os melhores próximos quatro anos da nossa história”, disse o titular da pasta.

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