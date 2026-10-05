Raquel Lyra não declara apoio no segundo turno presidencial: "Vou manter minha coerência"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em entrevista ao SJCC, governadora reeleita reforçou gratidão a Lula por parcerias com Pernambuco e disse que voltará a Brasília em busca de recursos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou nesta segunda-feira (5) que manterá no segundo turno da eleição presidencial a posição adotada durante a campanha e não declarou apoio a nenhum dos candidatos que seguem na disputa pelo Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) avançaram para o segundo turno da eleição presidencial após a votação deste domingo (4).

Em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC), Raquel foi questionada se, após garantir a reeleição para o Governo de Pernambuco, passaria a apoiar um dos candidatos à Presidência.

“Vou manter minha coerência. A gente disse o tempo inteiro que o mais importante de tudo é a gente ter Pernambuco forte”, respondeu.

Durante a campanha estadual, Raquel evitou vincular sua candidatura à disputa presidencial e adotou o discurso de colocar os interesses de Pernambuco acima das divisões partidárias nacionais.

Nesta segunda, a governadora voltou a defender a posição e afirmou que pretende manter a relação institucional com o Governo Federal independentemente da disputa eleitoral.

“Eu preciso de parcerias, capacidade de fazer com o Governo Federal. Sou muito grata ao presidente Lula. Nunca escondi isso, de forma nenhuma. Muito pelo contrário”, afirmou.

Raquel lembrou que, no início do primeiro mandato, em janeiro de 2023, pediu a Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin que a eleição de 2026 não interferisse na relação entre os governos estadual e federal.

Segundo a governadora, a parceria permitiu investimentos em áreas como habitação, infraestrutura e saúde. Ela citou a entrega de moradias, as obras do Canal do Fragoso e da BR-104 e a construção de hospitais da mulher com participação de recursos federais.

“Eles abriram as portas do governo para nós”, disse.

Gratidão a Lula e ida a Brasília

No fim da entrevista, Raquel foi novamente questionada se teria alguma participação na campanha presidencial durante o segundo turno. A governadora voltou a evitar uma declaração de apoio e afirmou que pretende concentrar sua atuação nos interesses do Estado.

“Eu coloquei que vou manter minha coerência. Sempre disse que colocaria o interesse do povo de Pernambuco acima de qualquer outra questão. Isso é importante para o nosso Estado”, afirmou.

Raquel voltou, porém, a destacar a relação com Lula e afirmou que pretende procurar o Governo Federal em breve para buscar novos investimentos.

“Isso não tira de forma nenhuma a gratidão que eu tenho ao presidente Lula, que tem me ajudado muito. E eu vou a Brasília de novo muito em breve, bater na porta dos ministérios, pegar mais dinheiro”, disse.

A governadora afirmou ainda que pretende atuar como uma espécie de “embaixadora de Pernambuco” em Brasília durante o segundo mandato.

“Nosso propósito maior é a gente poder unir o Estado, deixar um legado de futuro para Pernambuco, devolver a liderança do Nordeste brasileiro, sem deixar ninguém para trás”, concluiu.