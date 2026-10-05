Raquel Lyra não declara apoio no segundo turno presidencial: "Vou manter minha coerência"
Em entrevista ao SJCC, governadora reeleita reforçou gratidão a Lula por parcerias com Pernambuco e disse que voltará a Brasília em busca de recursos
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A governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou nesta segunda-feira (5) que manterá no segundo turno da eleição presidencial a posição adotada durante a campanha e não declarou apoio a nenhum dos candidatos que seguem na disputa pelo Palácio do Planalto.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) avançaram para o segundo turno da eleição presidencial após a votação deste domingo (4).
Em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC), Raquel foi questionada se, após garantir a reeleição para o Governo de Pernambuco, passaria a apoiar um dos candidatos à Presidência.
“Vou manter minha coerência. A gente disse o tempo inteiro que o mais importante de tudo é a gente ter Pernambuco forte”, respondeu.
Durante a campanha estadual, Raquel evitou vincular sua candidatura à disputa presidencial e adotou o discurso de colocar os interesses de Pernambuco acima das divisões partidárias nacionais.
Nesta segunda, a governadora voltou a defender a posição e afirmou que pretende manter a relação institucional com o Governo Federal independentemente da disputa eleitoral.
“Eu preciso de parcerias, capacidade de fazer com o Governo Federal. Sou muito grata ao presidente Lula. Nunca escondi isso, de forma nenhuma. Muito pelo contrário”, afirmou.
Raquel lembrou que, no início do primeiro mandato, em janeiro de 2023, pediu a Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin que a eleição de 2026 não interferisse na relação entre os governos estadual e federal.
Segundo a governadora, a parceria permitiu investimentos em áreas como habitação, infraestrutura e saúde. Ela citou a entrega de moradias, as obras do Canal do Fragoso e da BR-104 e a construção de hospitais da mulher com participação de recursos federais.
“Eles abriram as portas do governo para nós”, disse.
Gratidão a Lula e ida a Brasília
No fim da entrevista, Raquel foi novamente questionada se teria alguma participação na campanha presidencial durante o segundo turno. A governadora voltou a evitar uma declaração de apoio e afirmou que pretende concentrar sua atuação nos interesses do Estado.
“Eu coloquei que vou manter minha coerência. Sempre disse que colocaria o interesse do povo de Pernambuco acima de qualquer outra questão. Isso é importante para o nosso Estado”, afirmou.
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Raquel voltou, porém, a destacar a relação com Lula e afirmou que pretende procurar o Governo Federal em breve para buscar novos investimentos.
“Isso não tira de forma nenhuma a gratidão que eu tenho ao presidente Lula, que tem me ajudado muito. E eu vou a Brasília de novo muito em breve, bater na porta dos ministérios, pegar mais dinheiro”, disse.
A governadora afirmou ainda que pretende atuar como uma espécie de “embaixadora de Pernambuco” em Brasília durante o segundo mandato.
“Nosso propósito maior é a gente poder unir o Estado, deixar um legado de futuro para Pernambuco, devolver a liderança do Nordeste brasileiro, sem deixar ninguém para trás”, concluiu.