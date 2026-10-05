Raquel Lyra celebra reeleição, reforça gratidão a Lula por parcerias e diz que governará para todos: "Está desmontado o palanque"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Governadora afirmou que segundo mandato começa nesta segunda (5), agradeceu ao presidente Lula e prometeu ampliar investimentos no Estado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Reeleita governadora de Pernambuco no primeiro turno, Raquel Lyra (PSD) celebrou a vitória neste domingo (4) com aliados. Em coletiva, Raquel agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas parcerias com o Governo do Estado e afirmou que pretende encerrar a disputa eleitoral para governar para todos os pernambucanos.

A governadora reeleita afirmou que o palanque eleitoral seria desmontado ao final da comemoração e pregou união após uma campanha marcada por embates com o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

“Hoje, de meia-noite, acabada a festa, está desmontado o palanque. E, como fizemos até agora, serei governadora de todos os pernambucanos e pernambucanas”, declarou.

Raquel também revelou que conversou com João Campos após a confirmação do resultado. Segundo a governadora, o socialista telefonou para ela, e os dois falaram sobre o resultado da eleição.

“Ele me ligou, agradeci pela ligação, me coloquei à disposição para trabalhar ainda mais pelo Recife e disse a ele, parabenizei a ele pela caminhada dele. O povo me escolheu e eu tô aqui. Obrigada”, afirmou.

Raquel também disse que o trabalho do segundo mandato começa já nesta segunda-feira (5), e não apenas com a nova posse, em janeiro de 2027. Segundo a governadora, a intenção é acelerar investimentos e dar continuidade às ações iniciadas durante os primeiros quatro anos de gestão.

“O governo não começa no dia 1º de janeiro, começa amanhã. Exatamente amanhã. Quando vai ter gente descansando, nós vamos estar na luta e na lida, fazendo mais por Pernambuco”, afirmou.

Gratidão a Lula e novas parcerias

Mesmo após enfrentar João Campos, que contou com o apoio de Lula na disputa estadual, Raquel voltou a agradecer publicamente ao presidente pelas parcerias administrativas construídas durante o primeiro mandato.

A governadora afirmou que o Governo Federal ajudou a viabilizar recursos para Pernambuco e disse que continuará procurando Brasília em busca de investimentos.

“Quero aqui expressar a minha gratidão ao presidente Lula, que nos ajudou, sim, a trazer recursos para Pernambuco. Fizemos parcerias importantes em nosso Estado. É importante ressaltar isso”, afirmou.

Durante a campanha, Raquel evitou declarar voto para presidente e buscou separar a disputa estadual da eleição nacional. Ao mesmo tempo, destacou em diferentes ocasiões a relação institucional mantida com Lula e as obras realizadas em parceria com o Governo Federal.

No discurso da vitória, a governadora afirmou que pretende retomar imediatamente as negociações por recursos e citou novas operações de crédito, a Transnordestina, o viaduto da Vitarella e a segunda etapa da Adutora do Agreste entre as ações que estarão no radar do governo.

Segundo Raquel, a relação com o Governo Federal foi retomada após anos de distanciamento entre as duas administrações estaduais e federais.

“Eu vou continuar buscando recursos e investimentos já de novo a partir de amanhã”, declarou.

“Venceu o trabalho, a entrega e a verdade”

Ao fazer um balanço da eleição, Raquel associou o resultado à atuação do governo nos últimos três anos e dez meses e disse que a campanha foi uma extensão do ritmo adotado pela gestão.

A governadora afirmou que Pernambuco reconheceu os avanços realizados, embora tenha admitido que ainda há problemas a serem enfrentados e que o Estado permanece marcado por desigualdades.

“Sabendo que não dá para fazer tudo num tempo só, mas que a gente conseguiu fazer tudo que era possível ao nosso tempo”, afirmou.

Raquel voltou a utilizar uma expressão repetida durante a campanha e disse que o governo conseguiu “arrumar a casa” durante o primeiro mandato. Para os próximos quatro anos, prometeu aumentar o ritmo das entregas.

“Se a gente acelerou até agora, nós vamos fazer o dobro, o triplo. Porque a gente arrumou a casa, a gente abriu frente de investimento que há muito tempo não havia em Pernambuco, em todas as áreas”, disse.

A governadora também afirmou que a vitória representou uma aprovação da forma como conduziu a gestão.

“Não tenho dúvida nenhuma de que os próximos anos serão os melhores anos da nossa história. Para quem nos conhece, sabe que a gente não descansa. E que venceu aqui o trabalho, a entrega e a verdade”, declarou.

Entre as áreas citadas como prioridades para a continuidade do governo, Raquel mencionou saúde, educação, estradas, abastecimento de água e desenvolvimento econômico.

"Tentaram de todas as formas manchar a nossa biografia"

Sem citar diretamente João Campos ou outro adversário, Raquel também fez referência a ataques sofridos durante a campanha e afirmou que houve tentativas de atingir sua trajetória pessoal e política.

“Quero agradecer àqueles que vieram antes de nós. Tentaram de todas as formas — e eu não vou falar muito sobre isso — manchar a nossa biografia, colocar manchas e máculas onde não existem. A gente seguiu em frente e o povo compreendeu”, afirmou.

A governadora classificou a campanha como “muito dura”, mas disse que buscou manter a serenidade durante a disputa. Segundo Raquel, o período eleitoral aprofundou divisões que agora precisam ser superadas.

“É hora de a gente continuar unindo Pernambuco ainda mais. Tentaram nos dividir demais. Esse tempo passou”, declarou.

Ela também agradeceu a prefeitos, vereadores, deputados e demais lideranças que apoiaram sua candidatura, além dos integrantes do Governo do Estado e da coordenação da campanha.

"Democracia sempre"

Em outro trecho do discurso, Raquel fez uma defesa da liberdade de imprensa e relacionou a atuação dos veículos de comunicação ao funcionamento da democracia.

“Quanto mais a imprensa livre, mais o exercício da democracia”, afirmou a governadora, ao agradecer aos profissionais que acompanharam a campanha.

Raquel também afirmou que pretende manter a relação com a imprensa durante o segundo mandato e defendeu a livre manifestação da vontade popular.

“A democracia sempre, independente de a quem ela serve. E se manifestou a livre vontade do povo pernambucano. E por isso nós estamos aqui de novo”, disse.

Ao final, a governadora agradeceu aos filhos, aos pais e aos demais familiares pelo apoio durante a trajetória política e afirmou que pretende manter o ritmo de trabalho depois da vitória.

Raquel encerrou o discurso dizendo que buscará, no segundo mandato, “devolver a Pernambuco a liderança do Nordeste brasileiro”.