Raquel Lyra aposta em base ampliada na Alepe, promete acelerar obras e evita escolher entre Lula e Flávio Bolsonaro

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Governadora diz que "não precisa esperar 1 de janeiro" para pacificar relação com a Assembleia e voltar a Brasília com "projeto embaixo do braço"

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Um dia depois de ser reeleita com mais de 53% dos votos, a governadora Raquel Lyra (PSD) concedeu entrevista à TV Globo, nesta segunda-feira (5), e deu o tom do segundo mandato: acelerar obras, ampliar investimentos em segurança, saúde, educação e emprego, e construir uma relação mais estável com a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Questionada sobre quem apoiará no segundo turno da eleição presidencial, entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), não declarou voto.

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"Passamos a eleição, o Palácio foi desmontado meia-noite. Agora é tempo de governar e trabalhar. Não precisa esperar o dia 1 de janeiro", afirmou.

Alepe: base maior, mas ainda por construir

O recado à Assembleia foi o mais político da entrevista. Raquel disse não ter dúvida de que contará com a "ampla maioria" da Casa e prometeu convocar também deputados eleitos por partidos de oposição. Atribuiu parte dos travamentos do primeiro mandato ao clima eleitoral. "Atrasar a votação dos projetos não é me atrasar, é atrasar Pernambuco, que tem pressa", disse.

Os números das urnas explicam o otimismo, mas também o desafio. PSD, PP, Podemos, União Brasil e Avante, partidos da coligação da governadora, elegeram 24 dos 49 deputados estaduais, a uma cadeira da maioria absoluta, que é de 25.

Com o Novo, que declarou apoio à reeleição, o campo chega exatamente a 25. Os partidos da aliança de João Campos (PSB) elegeram 21. Em 2022, as mesmas legendas haviam feito 13 cadeiras. O PSD, que não elegeu nenhum deputado estadual naquela eleição, fez nove agora e divide com o PSB a maior bancada.

A conta é mais apertada do que as projeções de pré-campanha, que estimavam entre 35 e 37 aliados somando partidos hoje fora da coligação, como PL, MDB e Republicanos. A base sólida é de 24 a 25 cadeiras. O restante dependerá de negociação, votação a votação.

A lição do primeiro mandato

Maioria no papel não garantiu governabilidade. Em 2023, Álvaro Porto foi eleito presidente da Alepe com os 49 votos e prometeu apoio ao governo. A relação azedou. A Casa antecipou a eleição da Mesa Diretora em meio a uma crise entre os Poderes, com o objetivo, segundo a cobertura da época, de garantir a permanência dos dirigentes antes que a governadora pudesse interferir.

O ministro Flávio Dino, do STF, anulou a antecipação em outubro de 2024, e Porto foi reeleito em dezembro, com 37 votos.

O efeito chegou às comissões. Em fevereiro de 2025, Alberto Feitosa (PL), crítico do governo, assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam os projetos do Executivo.

Com a Presidência e a CCJ fora da órbita do Palácio, pautas como pedidos de empréstimo e o Orçamento enfrentaram resistência.

O teste de 2027

A Mesa atual vale até 31 de janeiro de 2027, e a nova será escolhida no início da legislatura, que terá 41% de renovação, com 20 nomes novos. Ainda não há candidaturas formalizadas à Presidência. A leitura de bastidor é que o Palácio buscará uma Presidência alinhada, ou ao menos neutra, e uma CCJ menos hostil.

Como a base formal não chega aos 25 votos sozinha, PP (sete cadeiras) e Podemos (seis) tendem a ser fiéis da balança, e o voto secreto soma imprevisibilidade. O discurso de pacificação sugere busca de consenso, e não de imposição.

Agenda de governo

Nas obras, Raquel citou quase R$ 8 bilhões em estradas, o edital da estrada de Gaibu, o Arco Metropolitano e a duplicação da BR-232 e da PE-60. Na água, falou das obras da concessão da Compesa e disse que o tratamento de esgoto na Região Metropolitana do Recife passou de 20% para 50% em três anos. Na saúde, citou a requalificação de 27 hospitais. Na educação, prometeu 100 das 250 creches até o fim do ano e ampliar as escolas técnicas de 15 para 30, com 100 mil vagas de ensino técnico profissionalizante.

Na segurança, reafirmou a contratação de 10 mil agentes por concurso e disse que o combate aos golpes digitais passa por estruturar a Polícia Civil, com inteligência e perícia, e não por abrir "20 delegacias". Das 15 delegacias da mulher previstas para funcionar 24 horas, nove já operam, e a meta é abrir todas. Sobre emprego, disse esperar fechar o ano com desemprego perto de 7%, ante 15% no início do governo.

Lula, Bolsonaro e Brasília

Sobre o segundo turno, Raquel lembrou que trabalhou com o governo Lula desde a primeira semana de 2023 e citou 34 mil casas entregues em Pernambuco. "Eu tenho uma gratidão ao presidente e aos seus ministros, mas eu continuo mantendo a minha coerência", respondeu. Sem citar Eduardo Bolsonaro, deixou claro que não pretende se alinhar a nenhum dos campos.

Ela também sinalizou uma ofensiva por recursos federais. "Projeto embaixo do braço, ida pra Brasília", resumiu. Quer trabalhar com os 25 deputados federais eleitos por Pernambuco e participar da discussão da reforma tributária.

Com uma base mais favorável, a governadora entra no segundo mandato em condições melhores que em 2023, mas precisará converter a vantagem das urnas em votos no plenário. O primeiro teste será a eleição da Mesa Diretora, em fevereiro de 2027.

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