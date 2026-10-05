Raquel busca diálogo com Humberto e Marília após eleição: "Oposição deve existir, mas não contra o Estado"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em entrevista ao SJCC, governadora relatou contatos com os senadores eleitos e disse que pretende discutir recursos e investimentos para Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) afirmou nesta segunda-feira (5) que pretende estabelecer um diálogo com Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) e para discutir a atuação dos senadores em favor de projetos e investimentos para Pernambuco.

Em entrevista ao Passando a Limpo, na Rádio Jornal, um dia após a eleição, Raquel relatou que já conversou com Marília e tentou falar com Humberto. Os dois foram eleitos para representar Pernambuco no Senado a partir de 2027.

“Agora são os interesses de Pernambuco em primeiro lugar”, afirmou a governadora.

Raquel contou que Marília entrou em contato após o resultado da eleição. Segundo a governadora, ela ressaltou durante a conversa que a disputa eleitoral havia terminado e defendeu que as duas trabalhem em conjunto na busca por recursos para o Estado.

“Para Marília, eu disse: ‘Marília, você se elegeu em outra chapa, mas agora a campanha acabou. Vamos sentar, conversar e falar sobre Pernambuco. Precisamos de recursos, de investimento, de quem brigue pelo nosso Estado’”, relatou.

Marília e Humberto disputaram o Senado pela chapa encabeçada por João Campos (PSB), adversário de Raquel na eleição para o Governo de Pernambuco. Os dois conquistaram as vagas em disputa neste domingo (4).

Contato com Humberto

A governadora também afirmou que houve uma tentativa de contato com Humberto Costa após o resultado. Segundo Raquel, o petista telefonou para ela e, posteriormente, a governadora tentou retornar a ligação, mas os dois não conseguiram conversar.

“Humberto me ligou, eu liguei para ele. A gente se desencontrou. Mandei uma mensagem para que a gente possa sentar e conversar”, afirmou.

Raquel citou ainda trabalhos realizados anteriormente em conjunto com Humberto e lembrou a participação do senador em articulações relacionadas à Transnordestina e à solução para os chamados edifícios-caixão na Região Metropolitana do Recife.

Para a governadora, a atuação conjunta da bancada pernambucana será importante para ampliar a chegada de recursos federais ao Estado durante o segundo mandato.

“Quem foi eleito pelo voto do povo de Pernambuco, eu tenho certeza que o intuito não é faltar ao nosso Estado. Eu acho que a oposição pode até existir, e deve existir, mas não contra o Estado”, afirmou.

Bancada federal

Durante a entrevista, Raquel também disse que pretende procurar deputados e senadores para discutir as prioridades de Pernambuco no Orçamento da União.

A governadora reconheceu que, nos últimos anos, o Estado não conseguiu captar o volume de recursos que desejava por meio da bancada e afirmou que pretende retomar uma articulação conjunta em torno de obras consideradas estratégicas.

“Agora é hora de chamar a todos. Não consegui, nem deu tempo de ligar para todo mundo. Eu vou ligar, já vou pedir reunião”, disse.

Segundo Raquel, a intenção é discutir com os parlamentares quais projetos devem ser tratados como prioridades e buscar recursos por meio de emendas individuais, emendas de bancada e do próprio Governo Federal.

“Espero contar com a sensibilidade de todos para a gente poder trazer mais dinheiro de emenda parlamentar, de emenda de bancada, mais dinheiro do Governo Federal e que se some ao nosso esforço para garantir os melhores e maiores investimentos que Pernambuco já viu”, afirmou.