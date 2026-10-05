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Política | Notícia

Netanyahu diz esperar vitória de Flávio Bolsonaro na eleição brasileira

O primeiro-ministro de Israel é alinhado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e defende uma política externa mais próxima de Washington

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/10/2026 às 10:54
Netanyahu diz esperar vit&oacute;ria de Fl&aacute;vio Bolsonaro na elei&ccedil;&atilde;o brasileira
Netanyahu diz esperar vitória de Flávio Bolsonaro na eleição brasileira - Reprodução do X / @netanyahu

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O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (5), que espera a vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial brasileira.

O senador, que recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, disputará a Presidência com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve 45,16%. A votação decisiva será realizada em 25 de outubro.

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"Espero restabelecer a extraordinária amizade entre Israel e Brasil. Desejo a você uma grande vitória, meu amigo", escreveu Netanyahu em uma publicação no X.

A manifestação ocorre em meio à aproximação de Flávio Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O senador é alinhado ao líder americano e defende uma política externa mais próxima de Washington. Uma eventual vitória de Flávio também poderia alterar a posição do Brasil em relação a Israel.

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Flávio Bolsonaro falou à imprensa e a um pequeno grupo de apoiadores em frente à sua casa, em Brasília, após o resultado do primeiro turno. Entre os presentes, havia pessoas vestindo camisas da seleção brasileira e uma mulher enrolada na bandeira de Israel.

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"É o Brasil querendo mudança, essa é a leitura do que aconteceu hoje", afirmou Flávio. "É o fim da era do Partido dos Trabalhadores", acrescentou, em referência ao partido de Lula.

Lula, que busca a reeleição para um quarto mandato não consecutivo, classificou o resultado como "inesperado" e disse que esperava vencer já no primeiro turno. Apesar de reconhecer a dificuldade da disputa, afirmou que iniciaria uma nova campanha.

*Com informações de agências internacionais.

 

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