Mendonça Filho vai coordenar a campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco

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Após receber 1,72 milhão de votos, mas ficar fora do Senado, ex-ministro anuncia atuação na campanha presidencial do PL em Pernambuco

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Após o resultado desfavorável para a candidatura ao Senado, Mendonça Filho (PL) anunciou que vai coordenar, em Pernambuco, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O anúncio foi feito em um vídeo publicado após a apuração das urnas, quando o ex-ministro recebeu 1,72 milhão de votos, mas não conseguiu uma das duas vagas pelo estado.

Atuação no segundo turno

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Mendonça Filho teceu agradecimentos aos eleitores, lideranças políticas e militantes que participaram de sua campanha para o senado. Segundo ele, os 1,72 milhão de votos recebidos representa o fortalecimento da direita em Pernambuco.

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"Votação extraordinária. Infelizmente não deu para chegar a uma das duas vagas pro Senado em Pernambuco, mas a gente ajudou a fortalecer e dar voz à direita em Pernambuco. A direita cresceu e cresceu bastante", afirmou.

Na sequência, Mendonça disse que pretende atuar diretamente na campanha de Flávio Bolsonaro no estado, coordenando-a: "eu faço questão de liderar os processos eleitorais, coordenando a campanha de Flávio aqui".

O ex-ministro de Temer também afirmou que a campanha teve como base a defesa de valores como família, liberdade, liberdade de iniciativa e liberdade de imprensa. Ele classificou, ainda, o trabalho realizado durante a disputa como positivo para a campanha do presidenciável.

Outros apoios da direita



Os deputados federal e estadual Anderson (PL) e André Ferreira (PL) também publicaram um vídeo conjunto após o resultado da eleição, com o objetivo de declarar apoio à campanha de Flávio Bolsonaro no segundo turno.

"Estamos passando por aqui para agradecer por essa grande vitória. Dois campeões de voto aqui em Pernambuco, mas agora é reta final para o nosso presidente Flávio Bolsonaro", afirmou Anderson, eleito para a Câmara Federal com pouco mais de 185 mil votos.

Em seguida, André Ferreira, que conquistou a vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com 118 mil votos, reforçou a mobilização para a segunda etapa da disputa. "Nós vamos focar agora em Flávio Bolsonaro no segundo turno para ser o nosso presidente e mudar o Brasil. É tudo 22".

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