Garotinho desiste de recurso no TSE e pode mudar resultado da eleição no Rio

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Desistência pode retirar votos do candidato do Republicanos da base de cálculo e levar Douglas Ruas a superar 50% dos votos válidos

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O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) desistiu nesta segunda-feira (5) do recurso que havia apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o indeferimento de sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro.

A decisão pode alterar o resultado do primeiro turno, já que, se os votos recebidos por Garotinho forem considerados nulos, Douglas Ruas (PL) ultrapassará 50% dos votos válidos e poderá ser declarado eleito sem a realização do segundo turno. A desistência ainda precisa ser homologada pelo TSE.

Com 100% das urnas apuradas, Ruas recebeu 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) ficou com 42,76%. Garotinho teve 3,17% dos votos. Como sua candidatura havia sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), os votos foram registrados como anulados sub judice, ou seja, permaneciam sujeitos a uma decisão judicial definitiva.

A defesa de Garotinho apresentou ao TSE um termo de desistência do recurso ordinário eleitoral. O pedido foi protocolado depois que o processo foi encaminhado à Corte Superior. Segundo a petição, a desistência é “voluntária, consciente e desprovida de qualquer vício de vontade”. Os advogados também afirmam que o candidato pode desistir do recurso a qualquer momento, independentemente da concordância da parte contrária.

A decisão ocorre após o TRE-RJ manter o indeferimento do registro de candidatura de Garotinho. O tribunal considerou que o ex-governador está com os direitos políticos suspensos em razão de uma condenação por improbidade administrativa. A defesa recorreu ao TSE e, por isso, a situação da candidatura permaneceu sob análise durante o período eleitoral.

Entenda o caso

Garotinho chegou ao dia da eleição com a candidatura indeferida pelo TRE-RJ, mas ainda com recurso pendente no TSE. Por causa da situação judicial, seu nome apareceu normalmente nas urnas e os votos foram contabilizados na apuração, sob a condição de que poderiam ser anulados posteriormente.

A classificação “anulados sub judice” significa que a validade dos votos depende de uma decisão da Justiça Eleitoral. Enquanto o processo não tivesse uma definição definitiva, os votos permaneciam vinculados à situação jurídica da candidatura.

Com a desistência do recurso, a defesa deixa de buscar a reversão do indeferimento no TSE. Se o pedido for homologado e os votos de Garotinho forem definitivamente retirados da base de cálculo dos votos válidos, o percentual de Ruas, que terminou o primeiro turno com 49,27%, passará dos 50%. Nesse cenário, a Justiça Eleitoral poderá definir o resultado da eleição sem a realização do segundo turno.

Até a homologação da desistência e a definição da Justiça Eleitoral, porém, o resultado oficialmente registrado permanece sujeito à decisão sobre a validade dos votos de Garotinho.



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